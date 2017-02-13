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Впереди — серьёзные испытания

13.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Ранним утром боевая техника одного из подразделений 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады была загружена на платформы и замерла на запасном пути в ожидании отправления. Периодически запускают двигатели своих тяжелых машин танкисты, застыли на платформах быстроходные боевые машины пехоты, опустили стволы орудий самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика». Военнослужащие гаубичной самоходной артиллерийской батареи проверяют, как закреплена боевая техника.

Для старшего механика-водителя САУ 2С1 гвардии рядового Кирилла Салаша общее число полевых выходов приближается к десятку. В армии он прослужил 15 месяцев, до увольнения в запас остается не так много времени. Родом Кирилл из белорусской столицы, парень гордится тем, что его служба проходит в 310‑й гвардейской группе артиллерии.


Гвардии подполковник Сергей Никипоронок

 
 
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