В Вооруженных Силах продолжается комплексная проверка боевой готовности. В этих мероприятиях задействованы и военнослужащие 188‑й гвардейской инженерной бригады.

Заместитель командира бригады гвардии подполковник Андрей Василенко рассказал, что задачей гвардейцев было наведение мостовой переправы через реку Березину. Ее оборудовал в кратчайшие сроки личный состав понтонно-мостовых батальонов 7‑го инженерного полка и 188‑й гвардейской инженерной бригады. Затем одно из подразделений 19 омбр переправилось через реку по наведенному в условиях сплошного ледяного покрова наплавному мосту.

…А теперь подробности. Марш в 160 километров, который совершил личный состав понтонно-мостового батальона, проходил не только днем, но и ночью. По прибытии в район выполнения задачи военнослужащие 188‑й гвардейской инженерной бригады были подчинены командиру 7‑го инженерного полка, который лично руководил оборудованием мостовой переправы.

Ленту моста собирали ночью, работы завершились к пяти часам утра. Затем военнослужащие 188‑й гвардейской инженерной бригады получили задачу отвести машины, выгрузившие понтоны, в район расположения 7‑го инженерного полка.

Когда же поступила задача снять мост, ее также выполняли совместно специалисты двух воинских частей инженерных войск. Разбирали понтоны, грузили их на машины — действуя одновременно на двух площадках, чтобы ускорить процесс.

За то время, когда мост находился на воде, понтонные звенья покрылись льдом до пяти сантиметров толщиной — это усложняло выполнение задачи. Конструкция самого понтона такова, что полупонтоны складываются вдоль оси — и лед в местах соединений в подвижных парах значительно мешал этому процессу. В целях экономии времени было решено собирать звенья непоследовательно.

Военнослужащие 188 ибр — офицеры, прапорщики и солдаты-срочники — к установленному сроку сняли шесть речных и одно береговое звено и организованной колонной убыли в пункт постоянной дислокации.

— Мы справились с поставленной задачей, соблюдая все требования безопасности. Офицеры и солдаты получили важный опыт, оборудовав мостовую переправу ночью на реке, покрытой льдом, — подчеркнул гвардии подполковник Андрей Василенко.

Впечатлениями поделился и гвардии рядовой Антон Цатько. За рулем автомобиля КрАЗ‑255Б1 он перевозил понтон, участвуя в марше в Борисовский район:

— Семитонную конструкцию привез на берег Березины. Подогнав машину к урезу воды, по команде сбросил звено на воду. Затем, прибыв в парк 7‑го инженерного полка, проверил исправность машины, обслужил технику. А на следующий день вновь прибыл на переправу: мы приступили к сборке моста…

Когда же нужно было разбирать мостовую конструкцию, Антон подогнал автомобиль и помогал загружать на него звено.

— Конечно, было непривычно выполнять такие задачи, но под руководством командиров все у нас получилось. По специальности я экономист-менеджер, но в армии служить интересно — начинаю разбираться в технике, совершенствую навыки вождения. Уже совершал 50‑километровый марш на автомобиле КрАЗ, а теперь проехал за рулем порядка трехсот пятидесяти километров, управляя крупногабаритной техникой массой 20 тонн не только днем, но и ночью. Впечатлений — масса! Служба — это настоящая мужская работа, где нужны и физическая сила, и ум, и находчивость, — подытожил гвардии рядовой Цатько.

Наталья Пахомович, «Ваяр»