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Военный водитель – это звучит гордо

13.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В числе военнослужащих, совершивших недавно свой первый 50‑километровый марш в составе автоколонны 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады, были и водители 310‑й гвардейской группы артиллерии. Выдержав серьезный экзамен, вчерашние призывники с этого дня с полным правом могут считать себя настоящими военными ­водителями.

С дороги на территорию парка артиллеристов поворачивают машины: под звуки оркестра колонна автомобильной техники возвращается в родные стены. Судя по улыбающимся лицам ребят, это сложное испытание прошло без сучка без задоринки. Участники марша принимают поздравления от командования бригады и группы артиллерии…


Гвардии рядовой Игорь Якшук

 
 
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В числе военнослужащих, совершивших недавно свой первый 50‑километровый марш в составе автоколонны 120‑й...

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