В числе военнослужащих, совершивших недавно свой первый 50‑километровый марш в составе автоколонны 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады, были и водители 310‑й гвардейской группы артиллерии. Выдержав серьезный экзамен, вчерашние призывники с этого дня с полным правом могут считать себя настоящими военными ­водителями.

С дороги на территорию парка артиллеристов поворачивают машины: под звуки оркестра колонна автомобильной техники возвращается в родные стены. Судя по улыбающимся лицам ребят, это сложное испытание прошло без сучка без задоринки. Участники марша принимают поздравления от командования бригады и группы артиллерии…