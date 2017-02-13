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«Корни у меня – белорусские!»

13.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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За спиной полковника КГБ в отставке Анатолия Васильевича Машкова — полная опасных приключений жизнь: в 1979 году он штурмовал здание генерального штаба афганской армии, занимался агентурно-оперативной работой против банд моджахедов, специальными мероприятиями — против наиболее непримиримых противников афганского правительства и СССР. Смерть, по его словам, всегда была рядом.


Полковник КГБ в отставке Анатолий Машков

 
 
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За спиной полковника КГБ в отставке Анатолия Васильевича Машкова — полная опасных приключений жизнь:...

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