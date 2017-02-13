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Середич: Лукашенко – уже не тот человек, которого я знал 30 лет назад
13.02.2017 20:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев – Sputnik. Разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко был очень открытым и откровенным, заявил в эфире телеканала ОНТ после встречи с белорусским лидером главный редактор газеты "Народная воля" Иосиф Середич.
© Фото: пресс-служба президента Беларуси
"Разговор был очень открытым, очень откровенным. И Александр Григорьевич говорил все, что думал, и я ничего не скрывал. И мне кажется, что сегодня Александр Григорьевич – уже не тот человек, которого я знал почти тридцать лет назад", – сказал Середич.
Он также отметил, что в настоящее время глава Беларуси – это президент с таким большим багажом, большим опытом. Главред "Народной воли" уточнил, что на встрече с главой государства говорил с ним не о личных вопросах, а общегосударственных – экономических и политических проблемах, тенденциях в обществе.
"Тут самое главное, что человек (Лукашенко – Sputnik) переживает за то, что происходит в нашей родной Беларуси", – отметил он.
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Главред "Народной воли" заявил, что считает президента человеком, который по-настоящему переживает за происходящее в Беларуси.
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