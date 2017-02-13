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Почти за двое суток правом безвизового въезда в Беларусь воспользовались 218 иностранцев
13.02.2017 19:04 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 13 февраля. По данным на 18 часов 13 февраля, правом безвизового въезда в Беларусь на пять суток через Национальный аэропорт Минск воспользовались 218 иностранцев. Об этом БелаПАН сообщили в Государственном пограничном комитете.
Больше всего в страну прибыло граждан Германии — 43, Италии — 32, Великобритании и Нидерландов — по 16, Польши — 14.
По информации погранведомства на 10 часов 13 февраля, правом безвизового въезда в Беларусь воспользовались 86 иностранцев, на 14 часов — около 100. Такое незначительное увеличение объяснялось небольшим количеством рейсов, прибывающих в главный аэропорт страны.
С 00.00 12 февраля в Беларуси действует пятидневный безвизовый режим для граждан 80 государств, прибывающих в страну через Национальный аэропорт Минск. Соответствующий указ был подписан Александром Лукашенко 9 января. Его действие распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и ряд других. "Это благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнеры Беларуси и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан", — отмечалось в официальном комментарии к указу. Новые правила также распространяются на неграждан Латвии и лиц без гражданства Эстонии.
Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро, действующий в Беларуси.
Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из Национального аэропорта Минск в течение пяти дней с даты въезда.
Порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также планирующих осуществить вылет в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется).
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 13 февраля. По данным на 18 часов 13 февраля, правом безвизового въезда в Беларусь на пять суток через Национальный аэропорт Минск воспользовались 218...
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