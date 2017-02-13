﻿ В Городке закрывают на замок водопроводные колонки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Городке закрывают на замок водопроводные колонки

14.02.2017 07:47 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Городокские коммунальники устанавливают замки на водозаборных колонках. Первыми заперли колонки на Невельском шоссе и ближайших улицах, пишет портал haradok.info.


Закрывать колонки начали после январского повышения стоимости воды, которое произошло по решению облисполкома. Стоимость кубометра выросла почти в два раза и составляет 0,5301 рубля (раньше 0,2790).

Жители частного сектора, которые оплачивают потребление воды в размере 80 копеек в месяц, по нормативу за это время потребляют до 1500 литров. Специалисты водопроводной службы считают, что жители многоквартирных домов неограниченно пользуются водой из колонок. А летом к ним добавляются и дачники.

Коммунальные службы объясняют закрытие колонок тем, что водозабор из них больше, чем нормативное потребление. А разницу вынуждено компенсировать местное предприятие котельных и тепловых сетей.


Первой закрыли колонку на Невельском шоссе, рядом с которой находятся два многоквартирных дома. Затем замки появились на источниках воды на улицах Зареченской и Галицкого. Ожидается, что к лету это коснется и остальных колонок в Городке.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Закрывать колонки начали после январского повышения стоимости воды.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Жодино перенесли празднование Дня города
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика