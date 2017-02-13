Городокские коммунальники устанавливают замки на водозаборных колонках. Первыми заперли колонки на Невельском шоссе и ближайших улицах, пишет портал haradok.info.





Закрывать колонки начали после январского повышения стоимости воды, которое произошло по решению облисполкома. Стоимость кубометра выросла почти в два раза и составляет 0,5301 рубля (раньше 0,2790).

Жители частного сектора, которые оплачивают потребление воды в размере 80 копеек в месяц, по нормативу за это время потребляют до 1500 литров. Специалисты водопроводной службы считают, что жители многоквартирных домов неограниченно пользуются водой из колонок. А летом к ним добавляются и дачники.

Коммунальные службы объясняют закрытие колонок тем, что водозабор из них больше, чем нормативное потребление. А разницу вынуждено компенсировать местное предприятие котельных и тепловых сетей.





Первой закрыли колонку на Невельском шоссе, рядом с которой находятся два многоквартирных дома. Затем замки появились на источниках воды на улицах Зареченской и Галицкого. Ожидается, что к лету это коснется и остальных колонок в Городке.