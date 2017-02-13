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Праздник в Минске: куда пойти в День святого Валентина

14.02.2017 08:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 фев — Sputnik. Мероприятия в честь Дня святого Валентина пройдут вечером во вторник по всему Минску — Sputnik отобрал самые интересные из них.

Праздник в Минске: куда пойти в День святого Валентина
© Sputnik/ Виктор Толочко
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День всех влюбленных традиционно отмечают 14 февраля — обмениваются "валентинками", дарят подарки и цветы, проводят вместе вечер и признаются в чувствах. Если вы не ходите сидеть дома в этот вечер, то для вас есть хорошие новости: организаторы подготовили много интересных событий в Минске в честь Дня святого Валентина.

Блюз любви во Дворце Республики

Вечером во вторник во Дворце Республики пройдет концерт Blues Of Love — трибьют легендарному музыканту Би Би Кингу с самыми лучшими и нежными песнями о любви. Исполнят здесь и Love Me Two Times, и Tears in heaven, и многие другие хорошо известные любителям блюза композиции.

Начало концерта — в 19:00, билеты стоят от 17,5 рублей.

Быстрые свидания в бывшем доме масонов

В День всех влюбленных быстрые свидания пройдут в Музее истории музыкальной и театральной культуры, который расположен в бывшем доме масонов в Музыкальном переулке. Здесь каждый сможет посетить серию коротких свиданий и, кто знает, найти себе любовь или просто приятно провести время.

Вход на Speed dating в Минске стоит пять рублей, начнется же мероприятие в 16:00. К слову, наш корреспондент уже посещал "быстрые свидания" — почитайте репортаж >>

Короткие истории о любви

Лучшие короткометражные фильмы о любви в столичном кинотеатре SilverScreen в Arena City показывают уже с начала февраля, но если вы их еще не оценили, то День всех влюбленных — лучшее время. Смело берите с собой вторую половинку и знакомьтесь с историями взаимоотношений, нежности и печали.

Праздник в Минске: куда пойти в День святого Валентина
© Sputnik/ Виктор Толочко
Цветы для влюбленных: почем в Минске тюльпаны и розы?

Билеты на эти кинопоказы начинаются от десяти рублей.

Концерт Naviband

Победители национального отбора на "Евровидение-2017" и просто безумно живые ребята дадут концерт вечером Дня всех влюбленных. В столичном клубе Re:public они исполнят все полюбившиеся публикой песни — от "Гісторыя майго жыцця" до лиричных баллад о любви.

Концерт начнется в 19:00, билеты — по 22,5 рубля.

Романтический вечер в планетарии

Организаторы обещают показать уникальный концерт-путешествие через космос. Кроме того, дадут здесь лекцию про звездное небо и то, что нас окружает за пределами атмосферы Земли — сплошная красота, совсем как в "Ла-ла Ленде"!

Билеты на такое астрономическое свидание можно купить за восемь рублей на специальном сайте. Начало вечера — в 19:00.

 
Теги: Минск
 
 
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Много музыки, планетарий и быстрые свидания - все самые интересные события ко Дню всех влюбленных в одном обзоре.

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