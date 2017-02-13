Семинар на тему «Поддержка формирования рыночной среды, малого и среднего предпринимательства в регионах» пройдет 20 февраля в Бресте, сообщила БЕЛТА начальник отдела внешнеэкономического сотрудничества Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Елена Пивник.

Семинар организован совместно с Жилинским отделением Словацкой торгово-промышленной палаты по проекту международной технической помощи «Использование опыта для поддержки трансформации региональной рыночной среды». Мероприятие адресовано представителям малого и среднего бизнеса, заинтересованным в повышении уровня знаний об актуальных трендах на международных рынках, законодательстве Словакии и Европейского союза.

«Основная цель семинара — предоставить предпринимателям информацию об условиях хозяйствования и ведения бизнеса на европейском и, в частности, словацком рынках. Участники мероприятия смогут не только расширить свои страноведческие познания, но и усилить кооперационные связи. Отделение Словацкой торгово-промышленной палаты в Жилине — один из старейших наших партнеров, с которым у Брестского отделения БелТПП заключено соглашение о сотрудничестве. Мы считаем, что этот ресурс нужно полнее использовать для установления деловых партнерских связей», — поделилась мнением Елена Пивник.

В семинаре примет участие директор Жилинского отделения Словацкой торгово-промышленной палаты Ян Мишура. В качестве основного лектора приглашен выступить независимый региональный эксперт Мариан Штефанец. Он познакомит слушателей с основными параметрами эффективной рыночной среды и мерами по ее улучшению, факторами развития сектора малого и среднего предпринимательства в регионах, мониторинге качества, финансировании и прочей деятельности по поддержке конкурентоспособности субъектов предпринимательства. Проект международной технической помощи Словацкой торгово-промышленной палаты Жилинского региона «Использование опыта для поддержки трансформации региональной рыночной среды» стартовал в мае 2016 года.

Проект рассчитан на 1 год и реализуется в Минске, Гродно, Бресте, Гомеле и Могилеве при участии региональных торгово-промышленных палат. Цель проекта — поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Беларуси. Он разработан для содействия укреплению и расширению двусторонних отношений между странами, передаче словацкого опыта при трансформации в экономической и социальной сферах.