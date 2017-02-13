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ГПК: в "Каменном Логе" очередь из грузовиков сократилась на треть

14.02.2017 10:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 фев — Sputnik. В пункте пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе очередь из грузовых автомобилей заметно сократилась, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси.

Утром во вторник на литовском направлении в пробке стояли более 300 фур, большинство из них — в "Каменном Логе". В настоящее время, по информации ГПК на 10:00, в очереди — 230 грузовых машин:

  • "Котловка" — 10 фур
  • "Каменный Лог" — 160
  • "Бенякони" — 60
  • "Привалка" — 0

Свободные пункты пропуска на белорусско-латвийской границе. Практически нет проблем с выездом грузовиков в Польшу: 11 машин в "Брузках" и три в "Козловичах".

Вместе с тем на польском направлении скопились легковушки: 56 в "Брузгах" и 90 в "Бресте".

Белорусские пограничники считают, что очереди на белорусско-литовской границе возникают в том числе из-за того, что на этом направлении не существует ограничения на количество топлива в баке грузовика, в отличие от польского направления.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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МИНСК, 14 фев — Sputnik. В пункте пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе очередь из грузовых автомобилей заметно сократилась, свидетельствуют данные...

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