МИНСК, 14 фев — Sputnik. В пункте пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе очередь из грузовых автомобилей заметно сократилась, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси.

Утром во вторник на литовском направлении в пробке стояли более 300 фур, большинство из них — в "Каменном Логе". В настоящее время, по информации ГПК на 10:00, в очереди — 230 грузовых машин:

"Котловка" — 10 фур

"Каменный Лог" — 160

"Бенякони" — 60

"Привалка" — 0

Свободные пункты пропуска на белорусско-латвийской границе. Практически нет проблем с выездом грузовиков в Польшу: 11 машин в "Брузках" и три в "Козловичах".

Вместе с тем на польском направлении скопились легковушки: 56 в "Брузгах" и 90 в "Бресте".

Белорусские пограничники считают, что очереди на белорусско-литовской границе возникают в том числе из-за того, что на этом направлении не существует ограничения на количество топлива в баке грузовика, в отличие от польского направления.