МИНСК, 14 фев – Sputnik. Министерство связи и информатизации Беларуси планирует упорядочить SMS-рассылки – предполагается, что так абонент будет защищен от получения тех сообщений, которые не хочет получать на свой мобильный.

Проект постановления Совета министров, регулирующий отношения в данной сфере, был подготовлен Минсвязи и представлен для обсуждения в минувший понедельник.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе Минсвязи, сейчас идет общественное обсуждение проекта, в котором могут принимать участие не только участники рынка телекоммуникации, но и граждане – вносить предложения и замечания.

По плану Минсвязи, если проект получит одобрение, абоненты будут защищены от получения тех рассылок, в которых не заинтересованы – в первую очередь, рекламных. Кроме того, операторы должны будут заключать между собой договоры для отправки рассылок абонентам друг друга – они же и будут отвечать за содержание этих сообщений.

Планируется также, что SMS-рассылки будут происходить только с указанием абонентского номера или уникального кода идентификации – абонент сможет обращаться к своему оператору с просьбой "отписать" его от не интересующих сообщений.

Уже сейчас для получения SMS —рассылки компании и сотовые операторы заключают договоры, а также требуется согласие абонента на получение сообщений. Если абонент получает рассылку, на которую не давал согласия, он может обратиться к своему мобильному оператору для ее отмены.