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Первыми днями безвизового режима в Беларусь активнее всего воспользовались немцы и поляки
14.02.2017 11:05 — Новости Общества | Tut.by
За первые дни действия безвизового режима в Беларусь прибыли 281 иностранец. Такую информацию по состоянию на 10 часов утра 14 февраля предоставили в ГПК.
Наибольший интерес Беларусь вызвала у граждан Германии. С 12 февраля в нашу страну прибыли 48 немцев. На втором месте — граждане Польши, безвизовым режимом за это время воспользовался 41 человек. На третьем — Италия, за два дня в Минск прилетели 34 гражданина этой страны.
В Беларусь прилетели также граждане и из очень далеких стран: по два гражданина Австралии и Мексики, а также по одному туристу из Южной Кореи и Японии.
«Никаких проблем с введением безвизового режима не отмечается. Трудностей при оформлении не возникает», — добавил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.
Напомним, 5-дневный безвизовый режим начал действовать 12 февраля. Он предусматривает безвизовый въезд в Беларусь через Национальный аэропорт Минск на срок до 5-ти суток для граждан 80 стран.
Безвизовый режим
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В Беларусь прилетели также граждане и из очень далеких стран: по два гражданина Австралии и Мексики, а также по одному туристу из Южной Кореи и Японии.
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