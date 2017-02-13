За первые дни действия безвизового режима в Беларусь прибыли 281 иностранец. Такую информацию по состоянию на 10 часов утра 14 февраля предоставили в ГПК.



Фото: Дмитрий Брушко

Наибольший интерес Беларусь вызвала у граждан Германии. С 12 февраля в нашу страну прибыли 48 немцев. На втором месте — граждане Польши, безвизовым режимом за это время воспользовался 41 человек. На третьем — Италия, за два дня в Минск прилетели 34 гражданина этой страны.

В Беларусь прилетели также граждане и из очень далеких стран: по два гражданина Австралии и Мексики, а также по одному туристу из Южной Кореи и Японии.

«Никаких проблем с введением безвизового режима не отмечается. Трудностей при оформлении не возникает», — добавил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Напомним, 5-дневный безвизовый режим начал действовать 12 февраля. Он предусматривает безвизовый въезд в Беларусь через Национальный аэропорт Минск на срок до 5-ти суток для граждан 80 стран.

Безвизовый режим распространяется на 39 стран Европы, а также США, Канаду, Индонезию, Японию, Индию и другие государства. В течение года туристы могут приезжать в Беларусь без визы на пять дней неограниченное количество раз. При этом у граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа в паспорте должна быть действующая многократная шенгенская виза с отметкой о въезде на территорию Шенгенской зоны. Помимо этого — авиабилет с подтверждением вылета из Минска в течение пяти дней.