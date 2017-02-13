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Новые ограничения Россельхозндазора: уточнен список продукции из РБ

14.02.2017 11:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 фев — Sputnik.  Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) уточнил перечень белорусской продукции, несущей риск распространения африканской чумы свиней (АЧС), список опубликован на сайте ведомства.

Новые ограничения Россельхозндазора: уточнен список продукции из РБ
© flickr.com/ Caroline Lawrence Photography
Россельхознадзор ввел новые ограничения для Беларуси в связи с АЧС

Ранее Россельхознадзор ввел дополнительные ограничения на ввоз в Россию продукции из Беларуси, которая несет риск распространения АЧС. В ведомстве подчеркнули, что на территории граничащих с Беларусью стран в течение 2014-2017 годов продолжают регистрироваться вспышки АЧС. В связи с этим Россельхоз надзор принял решение ввести допмеры к ввозу белорусской продукции.

Так, в список попали свиньи живые, свежая, охлажденная или замороженная свинина, пищевые субпродукты свиней и свиной жир. Кроме того, перечень включает в себя колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, пищевую муку тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов, твердую и мягкую пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, соевые бобы, муку тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы, которая используется для кормления животных, макаронные изделия с начинкой, содержащие колбасу, мясо, мясные субпродукты или кровь.

Также допмеры вводятся в отношении плавленых сыров и других готовых продуктов, содержащих колбасу, мясо, мясные субпродукты, кровь или любую комбинацию этих продуктов. В списке также значится оборудование и приспособления для перевозки, разведения, временной передержки животных всех видов и оборудование для транспортировки продукции животного происхождения, бывшие в употреблении, а также охотничьи трофеи и чучела, в том числе прошедшие таксидермическую обработку или законсервированные.

В начале февраля президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с предложением  возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за препятствие поставкам белорусского продовольствия в РФ. В ведомстве тогда заявили, что ограничения поставок продукции из республики осуществляются в рамках правил международной торговли.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 14 фев — Sputnik.  Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) уточнил перечень белорусской продукции, несущей риск...

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