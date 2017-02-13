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Руководители силового блока Беларуси обсуждают в Минске вопросы военной безопасности и обороны государства
14.02.2017 11:39 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 14 февраля. В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Беларуси по предназначению 14 и 15 февраля в Минске проводится сбор по вопросам военной безопасности и обороны государства.
Как сообщает пресс-служба военного ведомства, в мероприятии принимают участие руководящий состав Государственного секретариата Совета безопасности, Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных сил, представители Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного пограничного комитета, а также областных (Минского городского) исполнительных комитетов и их заместители, военные комиссары областей и Минска.
Главная цель сбора — повысить уровень индивидуальной подготовки руководящего состава государственных органов, областных (Минского городского) исполнительных комитетов.
В ходе мероприятия будут проведены теоретические занятия по вопросам военной безопасности и обороны государства, доведены основные тенденции развития военно-политической обстановки, основы работы местных советов обороны, а на практике — показана организация проведения учений с силами территориальной обороны административного района.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Руководители силового блока Беларуси обсуждают в Минске вопросы военной безопасности и обороны государства
Минск, 14 февраля. В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Беларуси по предназначению 14 и 15 февраля в Минске проводится сбор по вопросам военной...
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