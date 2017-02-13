Можно ли приручить сохатого и поселить его на обычном деревенском подворье? Прежде о таких случаях мне слышать не доводилось. В основном если диких животных содержат не в зоопарке, то это вольеры охотхозяйств, лесхозов либо агроусадеб, пишет «СБ Беларусь Сегодня». Но в деревеньке Абрамы Мядельского района, где зимой остается только одна коренная жительница, это произошло. Едем знакомиться с Гришкой в самое сердце Национального парка «Нарочанский».



Сотрудница крестьянско-фермерского хозяйства Светлана Цейко. Фото: Госинспекция охраны животного и растительного мира при президенте

Моим проводником согласился выступить Олег Парейко, много десятилетий проработавший в Институте зоологии Национальной академии наук, а позже — в Полесском радиационно-экологическом заповеднике. Сейчас на пенсии, но помогает в качестве консультанта по животным владельцу крестьянско-фермерского хозяйства «Лесная усадьба».

В Абрамах проселочная дорога кончается — деревенька находится в своеобразном «аппендиксе» земли у самого крупного озера страны. В прежние времена этот населенный пункт служил помещикам маленькой охотничьей зимовкой. Сразу за тяжелой дверью, отделяющей участок с забором от улицы, едва не утыкаюсь в пушистый бок лося. Гришка караулит посетителей у входа и начинает выпрашивать угощение, изучая содержимое моих рук теплыми губами. Гуляет он на огороженном участке совершенно свободно. По снегу десятимесячное животное ступает осторожно — копыта легко можно повредить коркой наста. В природе обычно в такие морозные дни лоси стараются держаться на одном месте и без надобности не отходить далеко.

— Гриша, нельзя, — выручает меня от назойливого внимания сохатого Светлана Цейко.

В КФХ она занимается уходом за коровами и птицей. Однако прошлой весной к подопечным Светланы Степановны прибавился новичок. В мае крошечного лосенка приметили егеря одного из охотхозяйств. Обычно лосиха не бросает своего малыша, но на писк найденыша в течение трех дней родительница так и не явилась. Сотрудники лесной охраны поняли, что его участь незавидна, и позвонили Олегу Парейко. Тот привез недельного Гришку в Абрамы.

— Вырастить лося чрезвычайно сложно, — объяснил биолог. — Ему не то что коровье молоко не подходит — искусственные смеси для детей также.

Однако Светлана Степановна все же решила попробовать выходить питомца. У нее уже был подобный опыт — несколько лет назад она спасла самца косули. Кузя вырос довольно боевым, что в итоге и сгубило дикого козла. Поселившись в одном вольере с оленями и ланью, однажды забияка получил смертельную рану в бок от более крупных соперников.



Жительница Абрамов Леокадия Костюк со своим питомцами. Фото: Алёна Яско

Лосенка стали кормить козьим молоком, благо козочку держит коренная жительница Абрамов Леокадия Костюк. Каждые два часа Светлана выпаивала питомца из бутылочки с соской. А тот первое время так тосковал, что постоянно «плакал» — лоси издают своеобразный свист. Чтобы у него не атрофировались мышцы, хозяйка выводила подопечного на прогулку по деревне.

— Мы связались с директором лосиной фермы в поселке Сумароково Костромской области, чтобы проконсультироваться, как правильно ухаживать за Гришкой, — продолжает рассказ Олег Александрович. — Тот сразу предупредил: взрослый лось может быть довольно агрессивным, особенно осенью, во время гона. Прижмет человека рогами к стене, а то и ударит передним копытом — самец так вот легко расправляется с волком. Чтобы этого избежать, посоветовал питомца кастрировать. Впрочем, если бы характер у животного был злым, это не помогло бы.

Покормив Гришу хлебом, который то и дело пытался умыкнуть из-под носа сохатого нахальный щенок Тобик, мы направились к просторному вольеру, где в это время лакомились сеном два оленя и лань. Увидев нас, они тут же отскочили на безопасное расстояние. Лось остался за оградой. Убедившись, что поймать в кадр тонконогих дикарей не удастся, всей компанией вернулись к сохатому. Но что это? Шерсть на холке у Григория встала дыбом, уши прижались к голове, от нас отошел на несколько шагов. Оказалось, так он реагирует каждый раз, когда хозяйка заходит к парнокопытным.

Кстати, сам лось сена не ест — только овес, морковь, яблоки. Любимое лакомство — батон и веточки ивы, специально заготовленные с осени. Черный хлеб нельзя — может начаться брожение в желудке. Когда найденыш был совсем маленьким, во время майских заморозков его несколько раз пускали переночевать в дом. Но сейчас никакие укрытия ему не нужны — и так вырос даже более крупным, чем ровесники в дикой природе. Когда я случайно вовремя не закрыла за собой калитку, и не подумал воспользоваться случаем — смирно топтался рядом. Видно, что в новом доме он пришелся ко двору. Что случилось с его настоящей мамой, теперь уже не выяснишь. Скорее всего, она стала жертвой браконьеров, считают в хозяйстве.