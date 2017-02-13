Перед закрытием XXIV Минской международной книжной выставки-ярмарки поверенный в делах США в Беларуси Роберт Райли рассказал TUT.BY о собственных литературных и музыкальных предпочтениях и о связи литературы и музыки.





Американский книжный стенд в этом году был посвящен нобелевским лауреатам из США. Выбор темы, говорит поверенный, был очевидным после вручения Нобелевской премии музыканту Бобу Дилану.

— Мы решили сфокусироваться на американской литературе, отмеченной во всем мире. Мы постарались погрузить читателей в мир американской литературы и США в целом. Упор был сделан на технических новшествах. Мы сделали медиапрезентацию и дали возможность посетителям стенда изучить творчество американских нобелевских лауреатов в компьютерных играх, видео, дискуссиях, обсуждениях и встречах.

Для поверенного, по его словам, очевидна связь литературы и музыки, так как в основе многих песен лежит поэзия.

— Это не значит, что каждая песня или исполнитель достойны номинации «за создание нового поэтического выражения в рамках великой американской песенной традиции», как в случае с Бобом Диланом. У Боба Дилана замечательная жизнь и карьера, он стал популярным еще со времен вьетнамской войны — очень трудного периода в истории Америки. Но он не остановился на достигнутом, его песни вне времени, и, думаю, именно это отметил нобелевский комитет. Он затрагивает в своем творчестве множество важных вещей — социальные проблемы, вопросы морального выбора, политики. Мне кажется, его номинация говорит о важности идей в литературе и о том, что проблемы, которые он поднимает в своих песнях, важны для мира и литературы в будущем.

Сам Роберт Райли нечасто слушает Боба Дилана, но большими поклонниками Дилана были его родители.

— Я слушаю много разной музыки. Мне нравится британский и американский рок. Я провел много времени в Латинской Америке, поэтому слушаю латиноамериканскую музыку, в особенности колумбийскую, ведь моя жена из Колумбии. Я очень давно знаком с творчеством Шакиры, еще с тех времен, когда она была брюнеткой. Мне также нравится Карлос Вивес, он играет так называемый tropical rock. Буквально сегодня во время прогулки на велосипеде я слушал сальса-группу Grupo Niche.

Видео: GrupoNicheOficial

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Видео: CarlosVivesVEVO

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На вопрос, кого бы из американских исполнителей поверенный хотел бы привезти в Минск, он ответил, что посольство всегда старается приглашать разнообразных и интересных, прежде всего, белорусам музыкантов.

— Мы стремимся представить белорусам разные жанры американской музыки, но и прислушиваемся к пожеланиям. Моим собственным вкусам очень близок, например Том Петти (Tom Petty And The Heartbreakers — Прим. TUT.BY), хотя современной молодежи он вряд ли будет знаком.

Видео: TomPettyVEVO

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Роберт Райли отметил и другие стенды выставки — в частности, почетного гостя — Великобритании. Поверенный особо отметил открытие стенда и игру традиционного ансамбля.



Выступление ансамбля на открытии стенда посольства Британии на книжной выставке-ярмарке. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Что мне понравилось больше всего, так это то, что если вы оглянетесь, то увидите, какое множество культур представлено. Когда мы говорим о культуре, мы, прежде всего, говорим о людях.

Роберт Райли поклонник художественной и документальной литературы, в особенности исторической. Он признался, что никогда не перечитывает полюбившиеся книги.

— Когда я заканчиваю читать книгу, мне нравится переходить к следующей. Один из моих любимых романов — «Моби Дик» Германа Мелвилла. Так как я знаю испанский, то читаю испаноязычную литературу в оригинале. Мне нравится перуанский писатель Марио Варгас Льоса — он также получил Нобелевскую премию семь лет назад.

Знакомство с белорусскими классиками, по словам поверенного, только началось.

— Разумеется, я знаком с творчеством Светланы Алексиевич. Мне очень хотелось бы прочесть ее книги в оригинале. Я немного читаю по-русски, но прежде чем я стану давать интервью на русском и белорусском, мне надо еще подучить эти языки.





Роберт Райли приветствует ведение пяти безвизовых дней для иностранцев в Беларуси. По его словам, вопрос не в том, стоит ли сюда приезжать, а о том, как успеть как можно больше посмотреть.

— Моя главная рекомендация для соотечественников — просто приезжайте сюда, и вас поразит эта страна. У меня два маленьких сына, и я везде стараюсь быть с семьей, чтобы показать им страну. Мы приехали в августе, и у нас было еще два теплых месяца, чтобы насладиться парками, покататься на аттракционах, погулять в Ботаническом саду. Мы были на фольклорном фестивале в Строчицах, покатались на лодках по Свислочи вдоль острова Слез, и это было прекрасное время. Живем мы рядом с парком и часто гуляем там с собакой. Мы провели пять великолепных часов в Налибокской пуще, были в Мире и Несвиже, Витебске. Вместе с сыновьями ездили в детский лагерь «Зубренок». Я фанат хоккея, и на прошлой неделе был на матче «Динамо». У вас очень профессиональная команда, которая делает фантастическую работу. Мы много раз были в опере, и даже мои сыновья ее обожают. О скольких еще мальчишках можно такое сказать?

По поводу изменений в работе посольства после выборов в США поверенный в делах высказался следующим образом:

— Конечно, всегда что-то меняется с приходом новой администрации. Но в фокусе нашей деятельности остается развитие американо-белорусских отношений и знакомство белорусов с США.