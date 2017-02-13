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Борисовчанка получила штраф за комментарий в "Одноклассниках"
14.02.2017 11:55 — Новости Общества | Tut.by
46 рублей (2 базовые величины) заплатит борисовчанка за размещенный в «Одноклассниках» комментарий к заметке об инфекционной больнице. Об этом сообщает борисовский портал
В декабре 2016 года 32-летняя Ольга (все имена изменены. — Прим. ред.), жительница Борисова, в комментарии в соцсети «Одноклассники» назвала Николая, жителя Минска, «муд[цензура]ом», а также послала своего собеседника «в ж[цензура]у». Николай обратился с заявлением в милицию.
Слово «му[цензура]к» в адрес мужчины борисовский суд расценил как оскорбление, а вот за «пошел в ж[цензура]у» Ольгу не наказали.
Поводом для негодования борисовчанки стали комментарии Николая, где он, по мнению Ольги, негативно отзывался о Борисовской инфекционной больнице.
13 февраля суд Борисовского района решил, что Ольга умышленно в неприличной форме оскорбила собеседника, унизив его честь и достоинство, и решил наказать ее штрафом в размере 2 базовых величин (с учетом того, что женщина ранее не привлекалась к административной ответственности и имеет троих малолетних детей).
Отметим, что в статье 9.3 КоАП Беларуси говорится не просто об оскорблении, а об умышленном унижении чести и достоинства личности, выраженном в неприличной форме. Наказание — штраф в размере до двадцати базовых величин.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
«Не вижу смысла обжаловать решение суда», — пояснила Ольга порталу VBORiSOVE.BY. Николай, в свою очередь, планирует подавать в суд на Ольгу, чтобы получить моральную компенсацию.
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В Борисове комментарии в популярной социальной сети стали поводом для судебного разбирательства.
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