46 рублей (2 базовые величины) заплатит борисовчанка за размещенный в «Одноклассниках» комментарий к заметке об инфекционной больнице. Об этом сообщает борисовский портал VBORiSOVE.BY .

В декабре 2016 года 32-летняя Ольга (все имена изменены. — Прим. ред.), жительница Борисова, в комментарии в соцсети «Одноклассники» назвала Николая, жителя Минска, «муд[цензура]ом», а также послала своего собеседника «в ж[цензура]у». Николай обратился с заявлением в милицию.



Те самые комментарии из соцсети «Одноклассники» (ok.ru)

Слово «му[цензура]к» в адрес мужчины борисовский суд расценил как оскорбление, а вот за «пошел в ж[цензура]у» Ольгу не наказали.

Поводом для негодования борисовчанки стали комментарии Николая, где он, по мнению Ольги, негативно отзывался о Борисовской инфекционной больнице.

13 февраля суд Борисовского района решил, что Ольга умышленно в неприличной форме оскорбила собеседника, унизив его честь и достоинство, и решил наказать ее штрафом в размере 2 базовых величин (с учетом того, что женщина ранее не привлекалась к административной ответственности и имеет троих малолетних детей).

Отметим, что в статье 9.3 КоАП Беларуси говорится не просто об оскорблении, а об умышленном унижении чести и достоинства личности, выраженном в неприличной форме. Наказание — штраф в размере до двадцати базовых величин.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

«Не вижу смысла обжаловать решение суда», — пояснила Ольга порталу VBORiSOVE.BY. Николай, в свою очередь, планирует подавать в суд на Ольгу, чтобы получить моральную компенсацию.