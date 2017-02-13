﻿ Лукашенко пообещал бизнесу "идущий от жизни" минимум нормативов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лукашенко пообещал бизнесу "идущий от жизни" минимум нормативов

14.02.2017 11:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен лично утвердить минимальный набор нормативов для субъектов хозяйствования.

Лукашенко пообещал бизнесу "идущий от жизни" минимум нормативов
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко призвал бизнесменов ничего не бояться

Во вторник глава государства провел совещание с членами рабочей группы по вопросам совершенствования контрольной деятельности и исключения излишних требований к бизнесу.  

"Минимальный набор нормативов, который действительно необходим для начала хозяйственной деятельности и идет "от жизни", буду утверждать лично. Субъекты хозяйствования должны четко знать свои обязанности и их объем. И на этом точка! Больше ничего от них требовать не смейте", – сказал президент, слова которого приводит БелТА

Лукашенко заметил, что будет лично проверять министерства и ведомства, чтобы те не оставляли искусственно излишние процедуры проверок и контроля.

"Я для себя определился: чем больше начальник или министр ликвидируют разного рода нормативов, тем лучше будет для них. Не дай бог, перепроверяя, я обнаружу, что вы искусственно оставляете некоторые нормативно-правовые инструкции или излишне предложите мне этих проверок и контролей, вы работать не будете", – подчеркнул глава государства.

Он потребовал, чтобы эта проблема была решена, и поручил членам рабочей группы задействовать все возможные ресурсы для выполнения поставленных задач. Работа должна носить открытый, публичный характер с максимально широким привлечением общественности и бизнес-сообщества. 

"Назревшие проблемы надо решать. И не на словах, а на деле. Жду плодотворной работы от всех вас. От представителей государственных органов требую, чтобы они без раскачки вносили конкретные предложения", – добавил президент.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чем больше министры и чиновники ликвидируют нормативов, тем будет лучше для них. Работа по сокращению требований для бизнеса должна быть прозрачной и публичной.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Борисовчанка получила штраф за комментарий в "Одноклассниках"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика