МИНСК, 14 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен лично утвердить минимальный набор нормативов для субъектов хозяйствования.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко призвал бизнесменов ничего не бояться

Во вторник глава государства провел совещание с членами рабочей группы по вопросам совершенствования контрольной деятельности и исключения излишних требований к бизнесу.

"Минимальный набор нормативов, который действительно необходим для начала хозяйственной деятельности и идет "от жизни", буду утверждать лично. Субъекты хозяйствования должны четко знать свои обязанности и их объем. И на этом точка! Больше ничего от них требовать не смейте", – сказал президент, слова которого приводит БелТА .

Лукашенко заметил, что будет лично проверять министерства и ведомства, чтобы те не оставляли искусственно излишние процедуры проверок и контроля.

"Я для себя определился: чем больше начальник или министр ликвидируют разного рода нормативов, тем лучше будет для них. Не дай бог, перепроверяя, я обнаружу, что вы искусственно оставляете некоторые нормативно-правовые инструкции или излишне предложите мне этих проверок и контролей, вы работать не будете", – подчеркнул глава государства.

Он потребовал, чтобы эта проблема была решена, и поручил членам рабочей группы задействовать все возможные ресурсы для выполнения поставленных задач. Работа должна носить открытый, публичный характер с максимально широким привлечением общественности и бизнес-сообщества.

"Назревшие проблемы надо решать. И не на словах, а на деле. Жду плодотворной работы от всех вас. От представителей государственных органов требую, чтобы они без раскачки вносили конкретные предложения", – добавил президент.