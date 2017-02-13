Александр Лукашенко провел совещание с членами рабочей группы по вопросам совершенствования контрольной деятельности и исключения излишних требований к бизнесу.

Во время совещания президент страны пообещал, что самые наболевшие проблемы бизнеса он будет решать лично. В частности, Лукашенко выразил намерение лично утверждать минимальный набор нормативов для субъектов хозяйствования. Президент подчеркнул, что субъекты хозяйствования при начале деятельности должны четко понимать свои обязанности и их объем, и запретил чиновникам требовать от бизнеса лишнего.

«Я для себя определился: чем больше начальник или министр ликвидируют разного рода нормативов, тем лучше будет для них. Не дай бог, перепроверяя, я обнаружу, что вы искусственно оставляете некоторые нормативно-правовые инструкции или излишне предложите мне этих проверок и контролей, вы работать не будете», - заявил Лукашенко, потребовав, чтобы данная проблема была решена.

Членам рабочей группы было поручено как можно скорее и при задействовании всех ресурсов выполнить поставленную задачу, причем работа должна идти максимально открыто и с привлечением общественности и представителей бизнеса.

Также президент попросил представителей бизнеса во время сотрудничества с государством смело вносить конструктивные предложения. Он призвал рассказывать о проблемах и абсурдных ситуациях, проверках и требованиях, вести диалог с властью честно и открыто. Лукашенко также пообещал, что никакого давления со стороны контролирующих структур на бизнес оказываться не будет.

Президент также высказал надежду на то, что в стране произойдет улучшение условий для деловой активности.

«Основным результатом нашей общей работы должна стать не просто корректировка правовых актов. Нам необходимо добиться реального улучшения условий для деловой активности в Беларуси, которое будет подтверждаться положительной оценкой со стороны субъектов хозяйствования», - отметил Лукашенко.