Новые школьные учебники будут доступнее, в них появится больше заданий с белорусским контекстом, а также графики, таблицы, диаграммы, рассказала БЕЛТА заместитель директора по научно-методической работе Национального института образования Валентина Гинчук.





— В 2015—2016 учебном году внедрялись учебные программы для 1-го, 5-го, 10-го классов. В текущем учебном году — для 2-го, 6-го и 11-го классов, в следующем — для 3-х и 7-х, — рассказала Валентина Гинчук.

Всего к 2017−2018 учебному году планируется издать более 30 новых пособий . Среди них в основном будут учебники для третьеклассников и семиклассников. Также к следующему учебному году планируется подготовить два «Букваря» — один для школ с белорусским, а второй — с русским языком обучения, новые пособия для 1-го класса — «Беларуская мова» для учреждений образования с русским языком обучения, «Русский язык» для школ с белорусским языком обучения, «Трудовое обучение».

Появятся новые учебные пособия по предмету «Человек и мир» — для второклассников, по математике, трудовому обучению — для пятиклассников, по английскому, французскому, испанскому языкам — для 5-х классов гимназий.

Валентина Гинчук заверила, что изложение материала в новых учебниках будет более доступным. Кроме того, будут использоваться разные формы подачи информации.

— Нашим учащимся и выпускникам приходится иметь дело не только со сплошными текстами. Необходимо уметь читать графики, диаграммы, таблицы, поэтому в новых учебных пособиях это все будет представлено.

По словам заимдиректора, в книгах появится больше задач и упражнений с белорусским контекстом, в которых будет задействована информация об исторических и природных достопримечательностях Беларуси, достижениях спортсменов, белорусского машиностроения и др.

Напомним, школьные учебники не раз критиковал за сложность президент. Последний раз Александр Лукашенко высказался по поводу учебных пособий во время «Большого разговора».

— Скажите, вот вы задачи по математике за 8−10-й класс можете решить? Вы даже не поймете, что там написано. (…) Ну зачем же вы тащите 10-летним детям то, что они не воспринимают и не хотят?