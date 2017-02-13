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Больше графики и задач с белорусским контекстом. Какими будут новые школьные учебники
14.02.2017 12:29 — Новости Общества | Tut.by
Новые школьные учебники будут доступнее, в них появится больше заданий с белорусским контекстом, а также графики, таблицы, диаграммы, рассказала
— В 2015—2016 учебном году внедрялись учебные программы для 1-го, 5-го, 10-го классов. В текущем учебном году — для 2-го, 6-го и 11-го классов, в следующем — для 3-х и 7-х, — рассказала Валентина Гинчук.
Всего к 2017−2018 учебному году планируется издать
Появятся новые учебные пособия по предмету «Человек и мир» — для второклассников, по математике, трудовому обучению — для пятиклассников, по английскому, французскому, испанскому языкам — для 5-х классов гимназий.
Валентина Гинчук заверила, что изложение материала в новых учебниках будет более доступным. Кроме того, будут использоваться разные формы подачи информации.
— Нашим учащимся и выпускникам приходится иметь дело не только со сплошными текстами. Необходимо уметь читать графики, диаграммы, таблицы, поэтому в новых учебных пособиях это все будет представлено.
По словам заимдиректора, в книгах появится больше задач и упражнений с белорусским контекстом, в которых будет задействована информация об исторических и природных достопримечательностях Беларуси, достижениях спортсменов, белорусского машиностроения и др.
Напомним, школьные учебники не раз критиковал за сложность президент. Последний раз Александр Лукашенко
— Скажите, вот вы задачи по математике за 8−10-й класс можете решить? Вы даже не поймете, что там написано. (…) Ну зачем же вы тащите 10-летним детям то, что они не воспринимают и не хотят?
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Новые школьные учебники будут доступнее, в них появится больше заданий с белорусским контекстом, а также графики, таблицы, диаграммы, рассказала БЕЛТА заместитель...
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