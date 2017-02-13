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В суд поступило дело экс-главы Барановичской ГАИ

14.02.2017 12:24 — Новости Общества | БДГ  
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Бывшего временно исполняющего обязанности начальника ОГАИ Барановичского ГОВД, который обвиняется в совершении пьяного ДТП 26 ноября 2016 года, повлекшего смерть человека, скоро будут судить.

Уголовное дело принял к производству суд Ляховичского района. Как рассказала помощник председателя Брестского областного суда Марина Скалкович, судебное разбирательство пока не назначено, о его дате и времени будет сообщено дополнительно, передает БелТА.

Исполняющий обязанности начальника ОГАИ Барановичского ГОВД Андрей Волковыцкий сбил женщину, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Женщина погибла от полученных травм. Авария произошла 26 ноября в Ляховичском районе возле деревни Дарево. 

После столь резонансного ДТП сотрудников ГАИ начали массово проверять на детекторе лжи. При этом треть из проверенных проверку не прошла, с ними контракт продлевать не будут. Так, в Гродненской области после теста на полиграфе было уволено 15% (от общего числа проверенных) сотрудников ГАИ.

Однако подобные меры не смогли остановить ДТП с участием милиционеров. Так, вечером 30 декабря близ Смолевич автомобиль сбил женщину, она погибла. При этом водителем автомобиля оказался сотрудник милиции.

 

 
 
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Бывшего временно исполняющего обязанности начальника ОГАИ Барановичского ГОВД, который обвиняется в совершении пьяного ДТП 26 ноября 2016 года, повлекшего смерть...

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