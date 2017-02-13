Бывшего временно исполняющего обязанности начальника ОГАИ Барановичского ГОВД, который обвиняется в совершении пьяного ДТП 26 ноября 2016 года, повлекшего смерть человека, скоро будут судить.

Уголовное дело принял к производству суд Ляховичского района. Как рассказала помощник председателя Брестского областного суда Марина Скалкович, судебное разбирательство пока не назначено, о его дате и времени будет сообщено дополнительно, передает БелТА .

Исполняющий обязанности начальника ОГАИ Барановичского ГОВД Андрей Волковыцкий сбил женщину , находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Женщина погибла от полученных травм. Авария произошла 26 ноября в Ляховичском районе возле деревни Дарево.

После столь резонансного ДТП сотрудников ГАИ начали массово проверять на детекторе лжи. При этом треть из проверенных проверку не прошла , с ними контракт продлевать не будут. Так, в Гродненской области после теста на полиграфе было уволено 15% (от общего числа проверенных) сотрудников ГАИ.