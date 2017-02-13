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В суд поступило дело экс-главы Барановичской ГАИ
14.02.2017 12:24 — Новости Общества | БДГ
Бывшего временно исполняющего обязанности начальника ОГАИ Барановичского ГОВД, который обвиняется в совершении пьяного ДТП 26 ноября 2016 года, повлекшего смерть человека, скоро будут судить.
Уголовное дело принял к производству суд Ляховичского района. Как рассказала помощник председателя Брестского областного суда Марина Скалкович, судебное разбирательство пока не назначено, о его дате и времени будет сообщено дополнительно, передает
Исполняющий обязанности начальника ОГАИ Барановичского ГОВД Андрей Волковыцкий
После столь резонансного ДТП сотрудников ГАИ
Однако подобные меры не смогли остановить ДТП с участием милиционеров. Так, вечером 30 декабря близ Смолевич автомобиль
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Бывшего временно исполняющего обязанности начальника ОГАИ Барановичского ГОВД, который обвиняется в совершении пьяного ДТП 26 ноября 2016 года, повлекшего смерть...
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