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Сотрудник одного из проектных институтов выдавал ложные документы для перепланировки квартир

14.02.2017 13:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Во Фрунзенском районе завершили расследование уголовного дела в отношении начальника одного из отделов проектно-технологического института «Промзернопроект», который брал взятки за незаконную помощь в перепланировке квартир. Об этом пишет Следственный комитет.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сообщается, что начальник отдела обследования строительных конструкций проектно-технологического института «Промзернопроект» с февраля 2014 по сентябрь 2016 года получил более 9 тысяч рублей взяток от сотрудника ЖРЭО Фрунзенского района.

Деньги передавались за составление заведомо ложных технических заключений по обследованию строительных конструкций жилых помещений. Этот технический документ был необходим для согласования в администрации Фрунзенского района вопроса проведенной жильцами перепланировки своих квартир.

Всего в ходе предварительного расследования установили 19 эпизодов выдачи таких ложных заключений. В итоге, должностному лицу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 430 (взятка) и ч. 1 ст. 427 (служебный подлог) УК РБ.

 
 
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Он выдал почти 20 ложных заключений, за что получил 9 тысяч рублей взяток.

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