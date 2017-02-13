Во Фрунзенском районе завершили расследование уголовного дела в отношении начальника одного из отделов проектно-технологического института «Промзернопроект», который брал взятки за незаконную помощь в перепланировке квартир. Об этом пишет Следственный комитет.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сообщается, что начальник отдела обследования строительных конструкций проектно-технологического института «Промзернопроект» с февраля 2014 по сентябрь 2016 года получил более 9 тысяч рублей взяток от сотрудника ЖРЭО Фрунзенского района.

Деньги передавались за составление заведомо ложных технических заключений по обследованию строительных конструкций жилых помещений. Этот технический документ был необходим для согласования в администрации Фрунзенского района вопроса проведенной жильцами перепланировки своих квартир.

Всего в ходе предварительного расследования установили 19 эпизодов выдачи таких ложных заключений. В итоге, должностному лицу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 430 (взятка) и ч. 1 ст. 427 (служебный подлог) УК РБ.