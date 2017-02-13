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Жюри проекта "Ты супер!" выступило на подтанцовке у конкурсанта

14.02.2017 13:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 фев – Sputnik. Члены жюри детского вокального конкурса "Ты супер!" – певцы Елка, Стас Пьеха, Маргарита Суханкина и продюсер Виктор Дробыш – станцевали на сцене вместе с участником проекта 12-летним Данилом Хомяковым из поселка Малиновка Ростовской области.

Жюри проекта "Ты супер!" выступило на подтанцовке у конкурсанта
© Фото: PR-служба НТВ
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Телепремьера конкурса "Ты супер!" состоялась 11 февраля на канале НТВ. 

С первых нот песни Данил захватил внимание всего зрительного зала: публика не только подпевала, но и повторяла танец мальчика. Не удержались и члены жюри – они вышли на сцену, чтобы вместе с юным талантом станцевать его фирменный "Хомяков-стайл дэнс". И даже ведущий проекта Вадим Такменев присоединился к стихийно собранной танцевальной группе. 

После выступления Данил дал свое первое интервью: "Я, конечно, не ожидал, что все подхватят мой танец, а движения придумал сам. Хочу вместе с Бастой читать рэп".

Помогла ли звездная подтанцовка Данилу пройти во второй этап конкурса "Ты супер!", станет известно уже 18 февраля в 20:00 на НТВ.

От Беларуси в конкурсе принимают участие Дарья Чернова из Минска и Анастасия Кравченя из Калинковичей. Музыкальное шоу проводится при поддержке министерства образования и науки России. Вести шоу будет популярный ведущий телеканала НТВ Вадим Такменев.

Международное информационное агентство и радио Sputnik является партнером проекта и внимательно следит за успехами талантливых детей – читатели смогут узнать о результатах конкурса в формате онлайн-дневников и прямых трансляций шоу на сайтах агентства.

 
Теги: Минск
 
 
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В совместном проекте телекомпании НТВ и международного информационного агентства Sputnik принимают участие дети, оставшиеся без попечения родителей.

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