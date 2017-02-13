|
В Минске будут судить бывшего начальника отдела проектно-технологического института "Промзернопроект"
14.02.2017 13:55 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 14 февраля. В Минске окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела обследования строительных конструкций ОАО "Проектно-технологический институт "Промзернопроект".
Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович, руководитель с февраля 2014-го по сентябрь 2016 года получил в качестве незаконных денежных вознаграждений свыше 9 тыс. рублей от сотрудника ЖРЭО Фрунзенского района за составление заведомо ложных технических заключений по обследованию строительных конструкций жилых помещений. Техническое заключение было необходимо для согласования в администрации Фрунзенского района проведенной физическими лицами перепланировки своих квартир.
Всего в ходе предварительного расследования установлено 19 эпизодов изготовления ложных заключений.
На основе собранных по уголовному делу доказательств должностному лицу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 430 (взятка) и ч. 1 ст. 427 (служебный подлог) УК.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске будут судить бывшего начальника отдела проектно-технологического института "Промзернопроект"
Минск, 14 февраля. В Минске окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела обследования строительных конструкций ОАО...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии