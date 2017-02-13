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В Минске будут судить бывшего начальника отдела проектно-технологического института "Промзернопроект"

14.02.2017 13:55 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 14 февраля. В Минске окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела обследования строительных конструкций ОАО "Проектно-технологический институт "Промзернопроект".

Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович, руководитель с февраля 2014-го по сентябрь 2016 года получил в качестве незаконных денежных вознаграждений свыше 9 тыс. рублей от сотрудника ЖРЭО Фрунзенского района за составление заведомо ложных технических заключений по обследованию строительных конструкций жилых помещений. Техническое заключение было необходимо для согласования в администрации Фрунзенского района проведенной физическими лицами перепланировки своих квартир.

Всего в ходе предварительного расследования установлено 19 эпизодов изготовления ложных заключений.

На основе собранных по уголовному делу доказательств должностному лицу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 430 (взятка) и ч. 1 ст. 427 (служебный подлог) УК.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 14 февраля. В Минске окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела обследования строительных конструкций ОАО...

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