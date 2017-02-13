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В Гомеле военный патруль 15 минут гонялся за грабителем в маске
14.02.2017 13:58 — Новости Общества | Tut.by
К троим военнослужащим, которые несли службу по охране общественного порядка в Центральном районе города возле улиц Головацкого и Мазурова, выбежал мужчина в черной маске с женской сумочкой в руках.
Мужчина сразу же бросился бежать, пытаясь во дворах скрыться от патруля. Пятнадцатиминутная погоня закончилась задержанием злоумышленника.
Потерпевшая и очевидцы подтвердили, что именно этот мужчина вырвал сумочку.
— 26-летний гомельчанин был ранее судим за совершенные грабеж и хулиганство. Применялись к нему и принудительные меры лечения от хронического алкоголизма, — рассказали в УВД Гомельского облисполкома.
По факту совершенного грабежа городским отделом СК возбуждено уголовное дело.
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На троих солдат, которые выполняли службу по охране общественного порядка в Центральном районе города, выбежал мужчина в маске с женской сумочкой в руках.
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