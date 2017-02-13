Для обычных людей разведение экзотических рыб — эстетическое удовольствие, а для таких любознательных, как Виктор Ярмош, — путь к успеху.



Фото: innvrn.ru

Витя родился в деревне Плоскинь Пинского района. Рос любознательным мальчиком. Любимым уроком в школе была биология. Он — неоднократный призер районных олимпиад по этому предмету. Парень читал много литературы о животном и растительном мире, интересовался достижениями научных технологий.

После окончания Бобриковской средней школы Виктор Ярмош поступил в Полесский государственный университет на биотехнологический факультет по специальности «Промышленное рыбоводство». Сейчас он студент 5-го курса. Кроме университетских программных занятий, молодой человек активно занимается научно-исследовательской работой в области рыбоводства, экологии и охраны окружающей среды. Тема его научно-исследовательской и опытно-конструкторской разработки «Выращивание сомообразных в Беларуси».

Традиционно на базе Полесского государственного университета проводится конкурс Pinsk Invest Weekend. Он собирает самые перспективные проекты, представителей производственных компаний, сообществ предпринимателей, банков, государственных структур, научных учреждений. Участие в нем имеет немаловажное значение для тех, кто следит за развитием высоких технологий, прогнозирует положение и развитие инноваций в Беларуси и сам готов предложить эффективное решение в определенной сфере.

Проект Виктора Ярмоша «Разведение африканского клариевого сома» в Pinsk Invest Weekend-5 и Pinsk Invest Weekend-6 оказался лучшим в номинации «Самый коммерчески привлекательный проект», также этот проект был награжден сертификатом на посещение всех мероприятий компании БЕЛБИЗ в 2016 году от Банка инновационного развития.

Виктор награжден дипломом II степени за участие в Х Международной научно-практической конференции «Научный потенциал молодежи — будущему Беларуси», выиграл грант Полесского государственного университета «О финансировании студенческих научных работ» с темой «Разработка способа получения малька африканского клариевого сома (Clariasgariepinus) в условиях замкнутого водообеспечения».

Клариевый сом ­является своеобразным ноу-хау на рыбном рынке Республики Беларусь. Благодаря его высокой пищевой ценности, вкусовым качествам и неприхотливости при выращивании может в скором времени появиться на прилавках страны. Мясо клариевого сома относится к диетическим продуктам, богато витаминами и минералами. Кроме того, рыба проста в обработке и приготовлении из-за отсутствия чешуи и межреберных костей, что дает, в свою очередь, возможность использовать ее для детского питания.

Виктор поехал в Гродненскую область, где в специализированном рыбном хозяйстве «Принеманский» закупил около 60 мальков. Вес каждого был не более 20 граммов. Вернувшись в Пинск, в аквариальную лабораторию биотехнологического факультета ПолесГУ, парень самостоятельно соорудил для мальков установку замкнутого водообеспечения и систему биофильтров очистки воды. Это делает мясо рыбы экологически чистым продуктом.

— Основными предпосылками для выращивания африканского клариевого сома на территории Беларуси являются неприхотливость к качеству воды и содержанию кислорода. В свою очередь ключевым фактором выступает температура, которая должна составлять от 20 до 28 градусов тепла, — рассказывает Виктор. — Еще одним плюсом является то, что эта рыба практически не подвержена заболеваниям. С 2014 года в Беларуси начали выпускать специальные корма для нее, что сильно повлияло на рыночную стоимость. И теперь клариевый сом по цене сопоставим с другими рыбами, выращиваемыми на территории нашей страны.

Результат не заставил себя долго ждать. Через девять месяцев вес самого крупного из мальков составил 3 килограмма 200 граммов.

На достигнутом Виктор Ярмош не намерен останавливаться. Молодой человек планирует побить рекорд коллег из Украины, которые в установках замкнутого водообеспечения за три года смогли вырастить африканского клариевого сома весом18 килограммов.

Виктор Ярмош вместе с другими студентами университета проводит также исследования и в других областях аквакультуры по выращиванию форели, карпа, декоративных видов рыб и внедрению их в производство.