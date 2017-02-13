﻿ Пушкины в седьмом колене: в Беларуси нашли потомка великого поэта. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Пушкины в седьмом колене: в Беларуси нашли потомка великого поэта

14.02.2017 14:02 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси в Марьиной Горке нашли потомка Александра Сергеевича. Съемочная группа телеканала «МИР 24» встретилась с Никитой Вещагиным, чтобы узнать, передается ли поэтический талант через века.

«И в этом вот стихотворении не задеваю тему мам. Ведь эта тема неприкосновенна, как священный храм», - написал потомок Александра Сергеевича Пушкина студент политихнического колледжа.

Это, конечно, не письмо Татьяны к Онегину, но написал эти строки единственный в Беларуси потомок самого Александра Сергеевича. Самому Никите Вещагину все же привычнее делать лабораторные работы в колледже, чем складывать рифмы. Хотя сходство с великим поэтом молодой человек не отрицает.

«Мама говорит, что я чересчур вспыльчивый, как и мой предок. И есть одна очень схожая черта внешняя. Когда у меня отрастают волосы, они начинают завиваться, особенно бакенбарды», - рассказал Никита Вещагин.

Потомка Пушкина в студенте разглядела Кристина Прусс. Уж больно похож молодой человек на Александра Сергеевича.

«Схожесть с Пушкиным заметили в анфас. Заметили совершенно случайно. Он рассматривал портрет Пушкина. Мы посмотрели — ничего себе! И когда осматривали имение Воронцовых-Вельяминовых, откуда-то взялся мел, и Никита написал: «Это все мое», - рассказала автор научной работы «Пушкин и Беларусь» Кристина Прусс.

Не поверив в мистику, девушка отправилась в архивы. Составила фамильное древо белорусской ветви Пушкиных и выяснила, что мама Никиты Вещагина вышла замуж за потомка Пушкина. Правда, о таком родстве она узнала не сразу.

«За два месяца до свадьбы, в доме решили отметить день рождения Пушкина. Это была традиция домашняя. И ей пришлось задать вопрос, почему так. И вот тогда они открыли, что потомки Пушкина», - рассказала учитель СШ №2 г. Марина Горка Татьяна Буркун.

Никита Вещагин старается следовать наставлению своего великого предка, который завещал прапраправнукам не писать стихов. Правда, блокнот у него - всегда под рукой.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внешнее сходство молодого человека и великого поэта заметили знакомые и сразу отправились в архивы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле военный патруль 15 минут гонялся за грабителем в маске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика