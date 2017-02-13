В Беларуси в Марьиной Горке нашли потомка Александра Сергеевича. Съемочная группа телеканала «МИР 24» встретилась с Никитой Вещагиным, чтобы узнать, передается ли поэтический талант через века.

«И в этом вот стихотворении не задеваю тему мам. Ведь эта тема неприкосновенна, как священный храм», - написал потомок Александра Сергеевича Пушкина студент политихнического колледжа.

Это, конечно, не письмо Татьяны к Онегину, но написал эти строки единственный в Беларуси потомок самого Александра Сергеевича. Самому Никите Вещагину все же привычнее делать лабораторные работы в колледже, чем складывать рифмы. Хотя сходство с великим поэтом молодой человек не отрицает.

«Мама говорит, что я чересчур вспыльчивый, как и мой предок. И есть одна очень схожая черта внешняя. Когда у меня отрастают волосы, они начинают завиваться, особенно бакенбарды», - рассказал Никита Вещагин.

Потомка Пушкина в студенте разглядела Кристина Прусс. Уж больно похож молодой человек на Александра Сергеевича .

«Схожесть с Пушкиным заметили в анфас. Заметили совершенно случайно. Он рассматривал портрет Пушкина. Мы посмотрели — ничего себе! И когда осматривали имение Воронцовых-Вельяминовых, откуда-то взялся мел, и Никита написал: «Это все мое», - рассказала автор научной работы «Пушкин и Беларусь» Кристина Прусс.

Не поверив в мистику, девушка отправилась в архивы. Составила фамильное древо белорусской ветви Пушкиных и выяснила, что мама Никиты Вещагина вышла замуж за потомка Пушкина. Правда, о таком родстве она узнала не сразу.

«За два месяца до свадьбы, в доме решили отметить день рождения Пушкина . Это была традиция домашняя. И ей пришлось задать вопрос, почему так. И вот тогда они открыли, что потомки Пушкина», - рассказала учитель СШ №2 г. Марина Горка Татьяна Буркун.

Никита Вещагин старается следовать наставлению своего великого предка, который завещал прапраправнукам не писать стихов. Правда, блокнот у него - всегда под рукой.