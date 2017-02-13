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Лукашенко не понимает, чем в Беларуси занимаются силовики

14.02.2017 14:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 фев – Sputnik. Президент Беларуси не понимает, чем в республике занимаются правоохранительные органы, если по их поручениям проверки субъектов хозяйствования проводят другие ведомства.

Лукашенко не понимает, чем в Беларуси занимаются силовики
© Sputnik / Виктор Толочко
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Во вторник 14 февраля глава государства провел совещание по вопросам совершенствования контрольной деятельности в республике. Президент заявил, что ведомственный контроль в стране должен быть существенно реорганизован, поскольку он зачастую занимается только проверками по поручениям правоохранителей.

"При этом не понятно, чем тогда у нас занимаются сами силовики?" – цитирует слова Лукашенко его пресс-служба. 

Глава государства также привел пример: Минфин по поручению МВД занялся ревизией "Белагросервиса", было назначено более 800 встречных проверок сельскохозяйственных предприятий, к настоящему времени проведено более 300, но никакого результата нет.

"Минфин изучает документы, а милиционеры и следователи сидят и ждут, когда им принесут готовую информацию", – упрекнул силовиков Лукашенко.

Он также предложил новый вариант работы: если нужно проверить предприятие, надо создать оперативно-следственную группу и при необходимости в ее состав включить сотрудника Минфина. "Но одного-двух, а не весь штат", – предупредил глава государства.

Лукашенко раскритиковал практику привлечения Минздравом  для проверок производства лекарств специалистов РУП "Белфармация". "Ведь это не просто коммерческая организация (Белфармация – Sputnik). Речь идет о конкурирующем предприятии. Как такое понимать?!" – задал вопрос президент.

Глава государства подчеркнул: центральным органом всей системы надзора в Беларуси является КГК, именно на комитет должны равняться все органы, выполняющие контролирующие функции.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент призвал все органы, выполняющие контролирующие функции в Беларуси, равняться на КГК.

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