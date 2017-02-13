Минск, 14 февраля. Уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси на 1 февраля 2017 года составил 0,9% к численности экономически активного населения и увеличился по сравнению с 1 января на 0,1 процентного пункта, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество безработных снизилось: на 1 февраля прошлого года уровень зарегистрированной безработицы составлял 1,1%.



На учете в качестве безработных на 1 февраля 2017 года состояло 39,9 тыс. человек, что на треть меньше, чем год назад (43,3 тыс. человек).



По заявлению нанимателей, на начало февраля в республике было 39,3 тыс. свободных рабочих мест, на 42,4 % больше, чем на 1 февраля 2016 года. Спрос на работников рабочих профессий за год практически не изменился (49,2% на 1 февраля 2017-го и 49,1% на 1 февраля 2016-го).



Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 февраля составил 1 (1,7 в 2016 году). При этом численность безработных меньше, чем количество заявленных нанимателями вакансий: в Гродненской области (0,8 безработного на вакансию), в Могилевской области (0,9 безработного на вакансию) и в Минске (0,6 безработного на вакансию).



В январе текущего года на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости трудоустроено на постоянную работу 9,5 тыс. человек, из них 7,6 тыс. безработных. На обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлено 308 человек. Также оказано содействие в переселении на новое место жительства и работы пяти семьям безработных.



Около 6 тыс. человек приняли участие в оплачиваемых общественных работах при содействии службы занятости.



Между тем по сравнению с прошлым годом на 10% выросло количество людей, обратившихся в январе за содействием в трудоустройстве, — 19,2 тысячи. В качестве безработных поставлено на учет 15,9 тыс. человек (на 5,8% больше, чем в 2016 году).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За январь 2017 года уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси увеличился на 0,1% Минск, 14 февраля. Уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси на 1 февраля 2017 года составил 0,9% к численности экономически активного населения и увеличился...

Ирина Турчина, БелаПАН.