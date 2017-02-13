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Анонс "Психологии навынос": Прижимистость растет из страха не заработать

14.02.2017 15:03 — Новости Общества | Tut.by  
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В февральском выпуске «Психологии навынос» продолжаем отвечать на вопросы о деньгах, которые не успели осветить в январской программе, и разбираем новые ситуации.

Подключившись к плееру прямого эфира в среду, 15 февраля в 17.00 на TUT.BY, вы узнаете:

  • рецепт успешной семейной стратегии в вопросе денег от Зыгмантовича;
  • как учить детей обращаться с карманными деньгами;
  • как выбраться из порочного круга «кредит, кредит, еще кредит»;
  • что делать, если не умеешь (стесняешься) назначать цену за свою работу;
  • «заначки» от партнера: нормальная практика или способ подорвать доверие;
  • почему мы не любим говорить посторонним о своей зарплате и что отвечать, если «неудобный» вопрос задан;
  • почему семейному человеку так тяжело тратить деньги на себя, а не отдавать все в общую копилку;
  • концепция «я буду больше отдавать в мир и больше из него получать» — фантазия или реальность?

Ответы на эти и многие другие вопросы — в программе «Психология навынос» с психологом Павлом Зыгмантовичем и журналистом Ольгой Какшинской.

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Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook.

Связь с автором: Facebook, «ВКонтакте», YouTube.

 

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