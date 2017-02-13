В февральском выпуске «Психологии навынос» продолжаем отвечать на вопросы о деньгах, которые не успели осветить в январской программе , и разбираем новые ситуации.

Подключившись к плееру прямого эфира в среду, 15 февраля в 17.00 на TUT.BY, вы узнаете:

рецепт успешной семейной стратегии в вопросе денег от Зыгмантовича;

как учить детей обращаться с карманными деньгами;

как выбраться из порочного круга «кредит, кредит, еще кредит»;

что делать, если не умеешь (стесняешься) назначать цену за свою работу;

«заначки» от партнера: нормальная практика или способ подорвать доверие;

почему мы не любим говорить посторонним о своей зарплате и что отвечать, если «неудобный» вопрос задан;

почему семейному человеку так тяжело тратить деньги на себя, а не отдавать все в общую копилку;

концепция «я буду больше отдавать в мир и больше из него получать» — фантазия или реальность?

Ответы на эти и многие другие вопросы — в программе «Психология навынос» с психологом Павлом Зыгмантовичем и журналистом Ольгой Какшинской.

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Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook .

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