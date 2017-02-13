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Анонс "Психологии навынос": Прижимистость растет из страха не заработать
14.02.2017 15:03 — Новости Общества | Tut.by
В февральском выпуске «Психологии навынос» продолжаем отвечать на вопросы о деньгах, которые не успели осветить
Подключившись к плееру прямого эфира в среду, 15 февраля в 17.00 на TUT.BY, вы узнаете:
Ответы на эти и многие другие вопросы — в программе «Психология навынос» с психологом Павлом Зыгмантовичем и журналистом Ольгой Какшинской.
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В февральском выпуске "Психологии навынос" продолжаем отвечать на вопросы о деньгах, которые не успели осветить в январской программе, и разбираем новые ситуации.
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