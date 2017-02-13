Минск, 14 февраля. Власти Могилева ответили отказом на заявку представителей демократической коалиции региона провести 19 февраля в областном центре "Марш нетунеядцев", сообщает пресс-служба оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия".



Поводом для отказа стало то, что заявленное место проведения марша, который должен был начаться в центре города, не совпадает с отведенными для проведения массовых мероприятий в Могилеве.

"Власти заявили, что указанное место не разрешено для проведения митингов. Но ведь мы подавали заявление на проведение не митинга, а шествия по единственной пешеходной улице Могилева", — отметил координатор БХД в городе Олег Аксенов.



"Этот отказ свидетельствует, что право на свободные собрания в Беларуси по-прежнему нарушается, — заявил сопредседатель БХД Виталий Рымашевский. — Уже то, что граждане должны брать разрешение на протест, является нарушением права на свободу собраний. Но даже если демократическая оппозиция выполняет формальные требования, власти игнорируют право на проведение мирных собраний".



Вместо "Марша нетунеядцев" региональная демократическая коалиция предлагает не согласным с декретом № 3 выйти 19 февраля на "прогулку по городу".

Акции против декрета президента № 3 "О предупреждении социального иждивенчества" также планируются в Минске.



На 17 февраля намечено проведение "Марша рассерженных белорусов" против незаконных поборов властей, инициируемого Белорусским национальным конгрессом.



30 января в Минский горисполком подана заявка на проведение 15 марта "Марша нетунеядцев", в оргкомитет которого входят Белорусская партия левых "Справедливый мир", ОГП, движение "За Свободу", оргкомитеты по созданию БХД, Партии трудящихся и партии "Надзея", БСДП (Грамада), Белорусская партия "Зеленые" и гражданская кампания "Наш дом".



Декрет № 3 обязывает граждан Беларуси, постоянно проживающих на территории страны иностранных граждан и лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней в истекшем году, уплачивать сбор в 20 базовых величин (сейчас 460 рублей).



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Сергей Королевич, БелаПАН.