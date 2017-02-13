В Могилеве пенсионер собрался провести пикет против принудительного вступления в гаражный кооператив. Власти мужчине отказали, посчитав, что для проведения одиночного пикета ему обязательно необходимо присутствие на месте машины скорой помощи, а также охрана мероприятия и последующая уборка территории, пишет mspring.online .



Фото: mspring. online

Василий Леоненко получил в наследство от отца гараж. Со временем образовался гаражный кооператив, вступать в который пенсионер не хочет. По его словам, председатель организации всеми способами принуждает мужчину вступить в кооператив и даже отключал электричество в гараже.

Пенсионер говорит, что на его обращения в горисполком, облисполком, суд ему везде отказывали. Пикет он называл последним шансом отстоять свое право не вступать в кооператив:

Пенсионер собирался протестовать на стадионе «Химик» на улице Челюскинцев. Он подал заявку в горисполком 2 февраля, сообщив властям, что берет на себя обязательства по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении массового мероприятия собственными силами. Также Леоненко обещал обеспечить чистоту после проведения одиночного пикета.

Могилевские власти пенсионеру отказали. Зампред горисполкома Сергей Дедович в своем ответе заявил о невозможности проведения пикета, поскольку отсутствуют договоры о дежурстве машины скорой помощи, об охране мероприятия и уборке территории. Василий Леоненко таким ответом остался недоволен:

— Мне, чтобы постоять с плакатом в центре поля, нужны машины с милицией, скорой и еще коммунальщики. Для одиночного пикета разве это все действительно необходимо? Не хотят власти просто лишний раз привлекать внимание к моей проблеме, — считает пенсионер.

Возможность пикетирования без разрешения горисполкома он отвергает — боится штрафа.

— Это люди наверху могут позволить себе нарушать какие угодно законы. Если это сделаю я, мною сразу займутся, — заявил Василий Леоненко.

Правозащитник Борис Бухель называет ответ властей «бредовым»:

— Власть довела ситуацию с массовыми мероприятиями в Могилеве до абсурда. Для одиночного пикета человека заставляют заключать договоры, стоимость которых потянет на всю его пенсию, если не больше. Это показатель того, что власть принципиально не собирается соблюдать право на мирные собрания, — прокомментировал ответ горисполкома Бухель.

Правозащитник совместно с Леоненко собирается обжаловать ответ Сергея Дедовича в облисполком.