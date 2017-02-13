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Двое жителей Витебска совершили несколько десятков краж из квартир состоятельных горожан
14.02.2017 15:36 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 14 февраля. В Витебске в суд направлены материалы уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в серии квартирных краж.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова, фигуранты, заранее приобретя специальные инструменты для вскрытия замков входных дверей квартир, проезжая по городу мимо многоэтажных домов, искали балконы и окна квартир, которые отличались своей ухоженностью, хорошим ремонтом и наличием кондиционеров. Затем некоторое время следили за хозяевами квартир, чтобы в выходные дни, когда те уезжали, ночью применить отмычки на практике.
Целью витебчан было незаметно для хозяев проникнуть в квартиру и похитить оттуда деньги, золотые украшения и норковые шубы. Зачастую они выходили из квартиры, прихватив с собой связку ключей хозяев, которыми закрывали входную дверь. В некоторых случаях похищали дорогостоящие парфюмерию, спиртные напитки, компьютерную технику, телевизоры и мобильные телефоны, наручные часы.
В сентябре 2016 года 40-летний и 37-летний мужчины были задержаны сотрудниками ГУБОПиК МВД при попытке совершения кражи из квартиры и вскрытии замка входной двери в одном из микрорайонов Витебска. В ходе дальнейшего разбирательства от задержанных поступили явки с повинной. Они добровольно рассказали о совершенных квартирных кражах в областном центре. Кроме того, правоохранительные органы проверили подозреваемых на причастность к совершению других квартирных краж с аналогичным способом проникновения за последние несколько лет.
Обвиняемые находятся под стражей.
Всего установлено, что обвиняемые совершили 29 квартирных краж и похитили имущество 33 потерпевших на общую сумму более 153.000 деноминированных рублей. В ходе следствия часть похищенного изъята и возвращена потерпевшим. В том числе обнаружен металлический сейф, похищенный в одной из квартир в декабре 2015 года. Его нашли водолазы в реке Витьба в ходе проверки показаний на месте с участием обвиняемого.
Следователями наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 7.100 рублей, а также получены заключения по 60 судебно-химическим, дактилоскопическим, трасологическим и иным экспертизам. По каждому эпизоду квартирной кражи следователи провели проверку показаний на месте с участием обвиняемых.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 14 февраля. В Витебске в суд направлены материалы уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в серии квартирных краж. Как сообщила БелаПАН...
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