﻿ 29 квартир и 153 тысячи рублей ущерба. Двое мужчин обворовывали жителей Витебска. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

29 квартир и 153 тысячи рублей ущерба. Двое мужчин обворовывали жителей Витебска

14.02.2017 15:49 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Управление Следственного комитета по области расследовало уголовное дело в отношении двух мужчин, обворовываших квартиры горожан. Подробности TUT.BY сообщила официальный представитель ведомства по региону Светлана Сахарова.


Два витеблянина (одному из них 37 лет, второму — 40) приобрели инструменты для вскрытия замков в дверях и решили использовать их на практике. Ездили по городу и искали балконы и окна, которые отличались ухоженностью, хорошим ремонтом и наличием кондиционеров. Затем следили за хозяевами квартир, чтобы в выходные дни, когда те уезжали, попасть в жилище ночью с помощью отмычки.

Проникнув в квартиру, мужчины похищали деньги, золотые украшения и норковые шубы. Зачастую выходили из жилья, прихватив связку ключей хозяев, которыми и закрывали дверь. Иногда забирали дорогие парфюмерию, спиртные напитки, а также компьютеры, телевизоры, мобильные телефоны, наручные часы.

В сентябре прошлого года мужчин задержала милиция. Установлено, что они совершили 29 квартирных краж и похитили имущество 33 человек на сумму более 153 тысяч рублей. Часть похищенного вернули потерпевшим. Нашли и металлический сейф, похищенный в одной из квартир еще в декабре 2015 года. Его обнаружили водолазы в Витьбе.

Мужчинам предъявлено обвинение по ч.1 ст. 14, ч.4 ст. 205 УК (Покушение на кражу, совершенное группой лиц, с проникновением в жилище, в особо крупном размере).

Арестовано имущество обвиняемых на сумму более 7100 рублей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчины ездили по городу и искали балконы и окна, которые отличались ухоженностью, хорошим ремонтом и наличием кондиционеров.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Школьные учебники будут проще и с большим количеством картинок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика