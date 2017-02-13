Управление Следственного комитета по области расследовало уголовное дело в отношении двух мужчин, обворовываших квартиры горожан. Подробности TUT.BY сообщила официальный представитель ведомства по региону Светлана Сахарова.





Два витеблянина (одному из них 37 лет, второму — 40) приобрели инструменты для вскрытия замков в дверях и решили использовать их на практике. Ездили по городу и искали балконы и окна, которые отличались ухоженностью, хорошим ремонтом и наличием кондиционеров. Затем следили за хозяевами квартир, чтобы в выходные дни, когда те уезжали, попасть в жилище ночью с помощью отмычки.

Проникнув в квартиру, мужчины похищали деньги, золотые украшения и норковые шубы. Зачастую выходили из жилья, прихватив связку ключей хозяев, которыми и закрывали дверь. Иногда забирали дорогие парфюмерию, спиртные напитки, а также компьютеры, телевизоры, мобильные телефоны, наручные часы.

В сентябре прошлого года мужчин задержала милиция. Установлено, что они совершили 29 квартирных краж и похитили имущество 33 человек на сумму более 153 тысяч рублей. Часть похищенного вернули потерпевшим. Нашли и металлический сейф, похищенный в одной из квартир еще в декабре 2015 года. Его обнаружили водолазы в Витьбе.

Мужчинам предъявлено обвинение по ч.1 ст. 14, ч.4 ст. 205 УК (Покушение на кражу, совершенное группой лиц, с проникновением в жилище, в особо крупном размере).

Арестовано имущество обвиняемых на сумму более 7100 рублей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.