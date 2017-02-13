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Школьные учебники будут проще и с большим количеством картинок

14.02.2017 15:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 фев — Sputnik. Новые школьные учебники будут с более доступным материалом, а также большим количеством графиков и иллюстраций, заявила заместитель директора по научно-методической работе Национального института образования Валентина Гинчук.

Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно выступал с критикой учебников для школьников. Обновлять пособия в Минобразования начали несколько лет назад, а в следующем учебном году новые учебники появятся у третье- и семиклассников.

Школьные учебники будут проще и с большим количеством картинок
© Pexels.com
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"Происходит поэтапное внедрение в образовательный процесс новых учебных программ. В 2015-2016 учебном году внедрялись учебные программы для 1-го, 5-го, 10-го классов. В текущем учебном году — для 2-го, 6-го и 11-го классов, в следующем — для 3-х и 7-х. Учебные пособия разрабатываются и внедряются в соответствии с обновленными учебными программами", — пояснила Гинчук в интервью агентству БелТА.

По последним данным, к 2017-2018 учебному году планируется издать более 30 новых пособий. Информация в учебниках станет доступнее. Будет в пособиях больше и данных в виде графиков или диаграмм.

"Нашим учащимся и выпускникам приходится иметь дело не только со сплошными текстами. Необходимо уметь читать графики, диаграммы, таблицы, поэтому в новых учебных пособиях это все будет представлено. Тем самым школьники будут учиться извлекать информацию из разных источников, использовать ее для решения учебных или практических задач", — сообщила представитель Национального института образования.

Обещают специалисты и то, что новые учебники будут более практиоориентированы — в них будут не только вопросы и задания на воспроизведение прочитанной информации, но и "на решение учебных и практических задач". Также появится больше задач и упражнений с белорусским контекстом, в которых будет задействована информация об исторических и природных достопримечательностях Беларуси, достижениях спортсменов, белорусского машиностроения.

Должно стать лучше в учебниках и оформление — специалисты много времени уделяют совершенствованию иллюстративного ряда.

"Мы изучаем опыт других стран в учебном книгоиздании. Все то, что считаем положительным, пытаемся внедрить у нас, предварительно проработав вопрос с точки зрения дидактической, методической и финансовой целесообразности, удобства использования учениками и педагогами в образовательном процессе", — пояснила Гинчук.

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Теги: Минск
 
 
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Всего к 2017-2018 учебному году планируется издать более 30 новых учебников для школьников.

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