Среднюю школу в Островце откроют после реконструкции 18 февраля. Ремонт СШ № 1 районного центра выполнялся за средства займа Международного банка реконструкции и развития. В школе выполнен капитальный ремонт 1−3-го этажей, модернизированы пищеблок, спортзал и вентиляционная система. Занятия детей на время ремонтных работ были организованы в две смены на базе другой школы Островца, сообщает БЕЛТА.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Провести церемонию открытия школы планируется 18 февраля. Всего в проект «Модернизация системы образования Республики Беларусь», финансируемый за средства займа МБРР, в 2016 году вошли пять объектов образования области. На эти цели из средств займа в регион было направлено 5,03 миллиона белорусских рублей.

В январе текущего года завершена модернизация СШ № 3 Щучина. Продолжится работа в Вороновской, Ошмянской средних школах, СШ № 5 Новогрудка. В 2017 году в проект входят еще пять учебных заведений региона — СШ № 2 Волковыска, СШ № 2 городского поселка Кореличи, СШ № 2 Щучина, Бакштовский детский сад — средняя школа (Ивьевский район) и Ивьевская СШ. Также планируется приступить к проектированию 2-й пусковой очереди в Вороновской школе.

«В 2017 году на строительство и реконструкцию объектов образования региона предполагается направить более Br13 млн», — рассказал на итоговой коллегии управления образования Гродненского облисполкома начальник управления Александр Сонгин.

В прошлом году на строительство и реконструкцию учреждений образования израсходовано около 12 млн белорусских рублей, еще более 7 миллионов — на ремонты.