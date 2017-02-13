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Могилевский скульптор предложил установить в городе скульптуру Машеки

14.02.2017 16:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Могилевский скульптор Андрей Воробьев предложил установить в городе скульптурную композицию с героем легенды Машекой. Свою идею и вариант ее исполнения он представил городским властям.

Машека — герой белорусского народного творчества, благородный разбойник, защитник бедных и угнетенных. Древняя легенда возникновения Могилева гласит о том, что Машека был еще и человеком необыкновенной силы — вырывал с корнями деревья. Был он мирным крестьянином, но когда князь украл у него возлюбленную, пошел на него войной. Погиб богатырь от руки Наталки, которая стала женой князя. Похоронили его на высоком берегу Днепра, а над могилой насыпали курган. Это место получило название «Могила Льва», и на нем же возник город Могилев. Расположенная недалеко гора стала называться Машаковской или «Машаковкой».

Древняя легенда о Машеке легла в основу романтической поэмы белорусского классика Янки Купалы «Магіла Льва».

Андрей Воробьев представил в композиции образ Машеки-возлюбленного. Благородный разбойник запечатлен вместе с Наталкой, которую нежно обнимает, укрыв шкурой льва.

Автор композиции говорит, что по задумке скульптура будет бронзовой, высотой 2 метра.

 
Теги: Могилев
 
 
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Андрей Воробьев представил эскиз чиновникам. Они идею одобрили.

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