МИНСК, 14 фев — Sputnik. Жительница Борисова (Минская область) была приговорена к штрафу в две базовые величины за оскорбительный комментарий в социальной сети "Одноклассники", сообщил портал Vborisove .

Как передает региональное издание, в декабре 32-летняя жительница Борисова в комментарии в "Одноклассниках" неприлично обозвала минчанина и высказалась о нем в нецензурной форме. Мужчина обратился с заявлением на женщину в милицию.

Суд Борисовского района признал одно из употребленных женщиной слов оскорблением и решил оштрафовать ее на две базовые величины — 46 рублей.

Поводом злых комментариев женщины стали нелестные комментарии минчанина о Борисовской инфекционной больнице. Сама борисовчанка ранее судима не была, у нее есть трое детей.

Решение суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано в течение десяти дней, однако женщина решила не оспаривать этот вердикт.

В декабре 2015-го года прошло еще одно громкое дело об оскорблении в социальных сетях — тогда жительница Новополоцка назвала интернет-собеседницу "ведьмой". За такое оскорбление новополочанка также получила штраф в две базовые величины.