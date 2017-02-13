﻿ Бабушка из России хочет взять опеку над четырьмя детьми пропавшей женщины из Столинского района. 21.by
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Бабушка из России хочет взять опеку над четырьмя детьми пропавшей женщины из Столинского района

14.02.2017 16:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Второй месяц продолжаются поиски 35-летней матери-одиночки Александры Мальцевой, которая 19 декабря пропала по дороге с работы домой.


Фото: «Медиа-Полесье»

Александра Мальцева родилась в Красноярске, а затем переехала в Беларусь, где жила с мужем и двумя детьми. После гибели супруга семья отправилась в агрогородок Струга Столинского района. Женщина одна воспитывала четверых детей: девочек 6 и 9 лет, а также двух мальчиков 14 и 16 лет.

В день своего исчезновения, 19 декабря, Александра Мальцева вышла с работы, но домой так и не вернулась. Как сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома, ее местонахождение до сих пор не установлено.

В Беларуси родственников у семьи нет, поэтому после изъятия детей перевезли в социально-педагогический центр в рабочем поселке Речица. Сейчас о ребятах заботятся специалисты опеки и охраны детства.

В отделе образования, спорта и туризма Столинского райисполкома TUT.BY сообщили, что им удалось разыскать ближайшую родственницу детей — их бабушку по материнской линии. Она проживает в России, в городе Красноярске. Как отметили в учреждении, женщина выразила готовность взять на себя заботу о детях и сейчас занимается подготовкой необходимых документов.

 
 
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Поиски пропавшей многодетной матери продолжаются вторую неделю.

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