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Мужчины 23 февраля могут посетить Минский зоопарк бесплатно

14.02.2017 17:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 фев — Sputnik. Минский зоопарк 23 февраля, в День защитника Отечества, предоставит возможность мужчинам бесплатно посетить все свои экспозиции.

"Для того, чтобы без билета пройти на территорию зоопарка и ознакомиться с экспозициями, нужно при себе иметь военный билет. Мы открываем свои двери для всех защитников Отечества", — сообщила Sputnik во вторник методист просветительского отдела Минского зоопарка Наталья Мыслейко.

По ее словам, в этот день зоопарк бесплатно могут посетить не только мужчины, но женщины — военнообязанные.

Собеседник агентства отметила, что все экспозиции зоопарка будут открыты для сводного доступа, в том числе павильон фауны Южной Америки (экзотариум), аквариум и террариум.

Методист также рассказала, что и к 8 Марта зоопарк готовит "сюрприз" для женщин. "Но пока рано раскрывать тайну. Давайте сохраним интригу. Но сюрприз обязательно будет", — сказала Мыслейко.

В настоящее время в Минском зоопарке содержится около 130 видов животных, в числе которых медведь, зубры, ламы, верблюды, лебеди, лисы, обезьяны, тигры, львы. В аквариуме зоопарка почти 200 видов рыб из пресных водоемов Африки, Южной Америки, Индонезии.в Террариуме — более 70 видов пресмыкающихся, среди которых змеи, ящерицы и крокодилы.

 
Теги: Минск
 
 
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На 8 Марта зоопарк приготовил сюрприз и для женщин, но пока держит его в секрете.

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