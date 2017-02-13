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В виде орнамента и герба Минска. Во Фрунзенском районе появится два больших цветника

14.02.2017 17:41 — Новости Общества | Tut.by  
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В честь 950-летия Минска во Фрунзенском районе создадут два больших цветника. Один будет выполнен в виде национального орнамента, второй — в виде герба столицы. Какие еще зеленые насаждения появятся к юбилею, сообщает агентство «Минск-Новости».


О сосздании двух цветников рассказал директор Фрунзенского «Зеленстроя» Николай Остапенко. Первый появится на откосе возле МКАД.

«Это будет моноцветник в виде панно с белорусским орнаментом размером 13 на 31 метр. Дополнит его надпись „Минск 950“. При оформлении композиции высадим только бегонию красную. Также используем мраморную крошку и гальку», — рассказал Остапенко.

Второй цветник появится на улице Притыцкого на склоне возле гостиницы «Орбита». Он будет оформлен в виде герба города с надписью «950 лет Минск».

Кроме того, в районе планируют создать массивы из крупных кустарников и многолетников. Такие композиции предлагается разместить в сквере Данилы Сердича, на откосах у Ледового Дворца спорта и кинотеатра «Аврора», в партерной части парка 60-летия Октября и у часов в сквере Притыцкого.

В нынешнем году район планируется украсить и растениями в кадках. Такие зеленые насаждения могут появиться возле крупных торговых центров и магазинов, кафе, спортивных объектов. А на прилегающих территориях возле ТЦ «Магнит» и строительного гипермаркета «Материк» установят шпалерные живые изгороди.

Еще одна новинка, которая может появиться, — сады на крышах.

«Такой вид озеленения можно применить на верхнем уровне открытой парковки у ТЦ „Скала“. Здесь можно создать островки с лианами, злаковыми травами и газонами в одном стиле», — сказал Остапенко.

 
Теги: Минск
 
 
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