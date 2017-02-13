14 февраля в Кобрине огласили приговор 30-летнему мужчине, который обвинялся в убийстве бывшей супруги , сообщила TUT.BY помощник председателя Брестского областного суда Марина Скалкович.



Дом, в котором жила семья, расположен на окраине Кобрина

Суд признал обвиняемого виновным в убийстве (ч. 1 ст. 139 УК) и приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Судом также разрешены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда.

Супруги хоть и были разведены, но проживали вместе с тремя детьми в квартире на окраине Кобрина. При этом близкие женщины знали, что муж устраивал скандалы и бил ее.

За два дня до трагедии жена сообщила мужчине о намерении разъехаться. После озвученного предложения тот ночью схватил ее за шею и побил, о чем она рассказала подругам. 3 ноября прошлого года около 6.00 они вновь повздорили, и мужчина задушил девушку. Затем он отвел двух младших детей в садик, вернулся домой и около 11.00 на автомобиле отвез тело жены в лес неподалеку от деревни Леликово, где проживают его родители. Вернувшись домой, он с мобильного телефона женщины отправил себе СМС-сообщение. В тексте было указано, что она уходит к другому и просит ее не искать.

4 ноября 2016 года в правоохранительные органы обратилась 58-летняя мать женщины, так как не могла более суток дозвониться до дочери и установить ее местонахождение. Знакомая без вести пропавшей также сообщила ей о предшествовавшем этому конфликте с мужем. Зять изначально причастность к исчезновению супруги отрицал. Позже он признался в содеянном сотрудникам органов внутренних дел при проведении дополнительного опроса.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.