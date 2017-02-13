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Житель Добруша получил год колонии за угрозу убить свою жену

14.02.2017 17:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Происшествие случилось в июле 2016 года в районном центре. Мужчина, будучи пьяным, полтора часа удерживал в заложниках бывшую жену, угрожая ей ножом. Подробности случившегося сообщили в прокуратуре Гомельской области.


Несмотря на то, что супруги были в разводе, жили они в одном доме.

Июльским вечером, после выпитого со знакомым алкоголя, 55-летний обвиняемый поссорился со своей бывшей женой. Сначала мужчина схватил потерпевшую за волосы в доме. Женщине удалось вырваться и выскочить во двор. Однако мужчина побежал за ней следом и поймал ее. На крики о помощи прибежали люди, кто-то из них вызвал милицию.

После долгих уговоров и воспользовавшись моментом, когда заложнице врач оказывал медицинскую помощь, милиционерам удалось отбросить нож от мужчины. Однако тот забежал в дом, схватил попавшиеся под руку два ножа и стал ими угрожать сотрудникам милиции, которые вошли за ним следом.

Тем не менее, мужчину все же удалось убедить положить ножи и сдаться.

— На суде обвиняемый рассказал, что свою бывшую супругу он убивать не намеревался, угроз убийством ей не высказывал, а просто хотел ее испугать. О том, что позже угрожал ножами сотрудникам милиции, и вовсе не помнит, — рассказала заместитель начальника отдела прокуратуры области Ирина Подковырова.

За угрозу убийством и угрозу применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел Добрушский районный суд назначил мужчине наказание в виде года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, в счет возмещения морально вреда бывшей жене суд постановил взыскать с обвиняемого семь тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

 
 
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Кроме того, в счет возмещения морально вреда бывшей жене суд постановил взыскать с обвиняемого семь тысяч рублей.

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