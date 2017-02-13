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Первый суд по жалобе "тунеядца": хотел работать, но брали молодых
14.02.2017 18:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 фев — Sputnik. Суд Центрального района Гомеля приступил к рассмотрению гражданского дела 53-летнего жителя областного центра на решение налоговой инспекции, признавшей его "тунеядцем", сообщили в суде.
В апреле 2015 года был подписал так называемый декрет "о тунеядцах", в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов).
"Суд сегодня рассматривал гражданское дело по жалобе Александра Семенова на решение инспекции министерства по налогам и сборам по Центральному району Гомеля. Судебное разбирательство по гражданскому делу Семенова назначено на 21 февраля 2017 года", — сообщили Sputnik во вторник в суде.
Как пояснили правозащитники, которые сегодня пришли в суд, по сути, это была досудебная встреча сторон, которые в зале суда обменялись мнениями. Основное заседание будет 21 февраля.
Семенову 53 года, он имеет почти 30 трудового стажа, с 2013 года официально безработный и недавно получил так называемое "письмо счастья" из налоговой. В зале суда истец пояснил, что не мог устроиться на работу по объективным причинам "Устроиться куда-то было нереально. Отсылал резюме, но брали более молодых", — пояснил он. Позиция налоговой службы состоит в том, что декрет президента о "тунеядцах" не противоречит Конституции страны.
По данным министерства по налогам и сборам, около 10% граждан Беларуси, которым прислали извещения об уплате "налога на тунеядство", заплатили этот сбор. Всего "письма счастья" об уплате налога получили более 470 тысяч граждан Беларуси.
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Основное судебное заседание по жалобе на "письмо счастья" от налоговой инспекции пройдет в Гомеле 21 февраля.
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