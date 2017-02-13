МИНСК, 14 фев – Sputnik. Министерство образования удовлетворено результатами пилотного проекта по апробации нормативного финансирования учреждений общего среднего образования в минувшем году и планирует расширять количество заведений с подобным подходом к финансированию.



© Sputnik / Виктор Толочко Журавков: от повышения зарплаты педагогов уроки лучше не станут

Некоторые школы были переведены на "нормативное финансирование" в 2016 году в рамках эксперимента. В проекте принимали участие 188 учреждений общего среднего образования, в которых учатся 127,2 тысячи детей.

"Цель апробации нормативного финансирования общего среднего образования – справедливое, прозрачное распределение бюджетных средств, направленных на развитие общего среднего образования, повышение эффективности функционирования школ, увеличение заработной платы педагогических работников, улучшение материально-технического сопровождения образовательного процесса", – отметила начальник управления социально-экономического развития Министерства образования Ирина Бебех, ее слова приводит "Настаўніцкая газета".

Учителям решением исполкомов в рамках этого проекта может устанавливаться повышение тарифной ставки в пределах объема по нормативу. Кроме того, руководители школ могли сами формировать штатное расписание, оптимизировать количество сотрудников, а высвободившиеся деньги направлять на отраслевые повышения.

"Педагогическим работникам 40 учреждений общего среднего образования установлены отраслевые повышении тарифных ставок (окладов). Так, в частности, средняя заработная плата этих педагогических работников за декабрь 2016 года составила 686,5 рубля, что на 77,3 рубля, или на 12,7%, выше средней заработной платы педагогических работников по стране", – отметила представитель Минобразования.

В целом ведомство экспериментом по "развязыванию рук" руководствам школ в финансовых вопросов осталось довольно. В 2017-м количество учреждений образования, принимающих участие в этом проекте, увеличится.