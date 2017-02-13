В День Святого Валентина в Могилеве поженились шесть пар, рассказали TUT.BY в отделе ЗАГС горисполкома. Церемонии бракосочетания прошли в торжественной обстановке, а сотрудники отдела поздравили молодоженов по-особенному.

14 февраля семьи создали студенты, врачи, милиционеры, военнослужащие, инженеры, рассказала заместитель начальника отдела ЗАГС Виктория Щепетильникова. Молодоженам вручили небольшие памятные подарки.

Популярной датой у могилевских невест и женихов ожидаемо стало 7 июля 2017 года. На «красивую» дату все места уже забронированы — поданы 84 заявления, в том числе на две из возможных выездных регистрации.