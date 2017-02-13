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В День святого Валентина в Могилеве поженились шесть пар

14.02.2017 18:01 — Новости Общества | Tut.by  
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В День Святого Валентина в Могилеве поженились шесть пар, рассказали TUT.BY в отделе ЗАГС горисполкома. Церемонии бракосочетания прошли в торжественной обстановке, а сотрудники отдела поздравили молодоженов по-особенному.

14 февраля семьи создали студенты, врачи, милиционеры, военнослужащие, инженеры, рассказала заместитель начальника отдела ЗАГС Виктория Щепетильникова. Молодоженам вручили небольшие памятные подарки.

Популярной датой у могилевских невест и женихов ожидаемо стало 7 июля 2017 года. На «красивую» дату все места уже забронированы — поданы 84 заявления, в том числе на две из возможных выездных регистрации.

 
Теги: Могилев
 
 
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Семьи создали студенты, сотрудники милиции, врачи, военнослужащие, инженеры.

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