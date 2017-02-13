Суд вынес приговор двум бывшим работницам ОАО «Могилевсоюзпечать». Их признали виновными в хищении, злоупотреблении служебным положением, уклонении от уплаты налогов, внесении заведомо ложной информации.

Обвиняемые составляли подложные платежные ведомости, вносили в них ложные сведения о выдаче денег, которые предназначались бывшим работникам предприятия при увольнении как денежная компенсация за неиспользуемую часть трудового отпуска. Подписи в документах осужденные подделывали, а деньги забирали — всего более 14 тыс. рублей.

Также обвиняемые модифицировали компьютерную информацию по ведению бухгалтерского учета. Результат — уклонение от уплаты налогов на прибыль. Нанесенный государству ущерб оценен на сумму более 81 тыс. рублей.

Обвиняемые полностью признали вину. Главбух получила 4 года, бухгалтер — 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества. Приговор вступил в силу.