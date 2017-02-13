﻿ Подделывали платежные ведомости, деньги забирали себе. Осудили бухгалтеров "Могилевсоюзпечати". 21.by
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Подделывали платежные ведомости, деньги забирали себе. Осудили бухгалтеров "Могилевсоюзпечати"

14.02.2017 18:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд вынес приговор двум бывшим работницам ОАО «Могилевсоюзпечать». Их признали виновными в хищении, злоупотреблении служебным положением, уклонении от уплаты налогов, внесении заведомо ложной информации.

Обвиняемые составляли подложные платежные ведомости, вносили в них ложные сведения о выдаче денег, которые предназначались бывшим работникам предприятия при увольнении как денежная компенсация за неиспользуемую часть трудового отпуска. Подписи в документах осужденные подделывали, а деньги забирали — всего более 14 тыс. рублей.

Также обвиняемые модифицировали компьютерную информацию по ведению бухгалтерского учета. Результат — уклонение от уплаты налогов на прибыль. Нанесенный государству ущерб оценен на сумму более 81 тыс. рублей.

Обвиняемые полностью признали вину. Главбух получила 4 года, бухгалтер — 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества. Приговор вступил в силу.

 
 
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Женщины украли более 14 тыс. рублей у предприятия и нанесли ущерб государству в размере более 81 тыс. рублей.

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