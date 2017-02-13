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Фотофакт: мужчины готовятся поздравлять своих возлюбленных с 14 февраля

14.02.2017 18:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 фев — Sputnik. Корреспондент Sputnik запечатлел на улицах столицы мужчин, которые готовились поздравлять своих возлюбленных с Днем святого Валентина.

Фотофакт: мужчины готовятся поздравлять своих возлюбленных с 14 февраля
© Фото: из архива автора
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В День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, влюбленные пары обычно дарят друг другу валентинки либо обмениваются подарками. В этот день в Минске было замечено множество мужчин, которые покупали цветы своим половинкам.

Ранее в опросе, который подготовил корреспондент Sputnik Артем Бордовский, не все жители столицы сказали, что относятся к 14 февраля с должным трепетом, кто-то даже пожаловался, что за всю жизнь не получил ни одной валентинки.

При этом, в одном из столичных магазинов отметили, что мужчины не особо изобретательны в отношении подарков для своих возлюбленных, однако продавцы рассказали, что накануне праздника некоторые клиенты приобретали наручники, а кольцо купил только один мужчина.

  • Фотофакт: мужчины готовятся поздравлять своих возлюбленных с 14 февраля
    Первые продавцы цветов появляются на улицах именно в День святого Валентина
    © Sputnik / Марина Серебрякова
  • Фотофакт: мужчины готовятся поздравлять своих возлюбленных с 14 февраля
    Розы и "сердце" - традиционный подарок на 14 февраля
    © Sputnik / Марина Серебрякова
  • Фотофакт: мужчины готовятся поздравлять своих возлюбленных с 14 февраля
    День всех влюбленных в Минске - как предвестник весны
    © Sputnik / Марина Серебрякова
  • Фотофакт: мужчины готовятся поздравлять своих возлюбленных с 14 февраля
    День святого Валентина - праздник для молодых и влюбленных
    © Sputnik / Марина Серебрякова
  • Фотофакт: мужчины готовятся поздравлять своих возлюбленных с 14 февраля
    Но и пожилым хочется порадовать свою "вторую половинку"
    © Sputnik / Марина Серебрякова
  • Фотофакт: мужчины готовятся поздравлять своих возлюбленных с 14 февраля
    Интересно, а что означает, когда букета два?
    © Sputnik / Марина Серебрякова
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© Sputnik / Марина Серебрякова
Первые продавцы цветов появляются на улицах именно в День святого Валентина

В Минске в День святого Валентина запланировано много праздничных мероприятий. Sputnik сделал подборку самых интересных из них.

 
Теги: Минск
 
 
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14 февраля в столице были замечены мужчины, как молодые, так и пожилые, покупавшие цветы своим половинкам.

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