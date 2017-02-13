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Фотофакт: мужчины готовятся поздравлять своих возлюбленных с 14 февраля
14.02.2017 18:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 фев — Sputnik. Корреспондент Sputnik запечатлел на улицах столицы мужчин, которые готовились поздравлять своих возлюбленных с Днем святого Валентина.
© Фото: из архива автора
В День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, влюбленные пары обычно дарят друг другу валентинки либо обмениваются подарками. В этот день в Минске было замечено множество мужчин, которые покупали цветы своим половинкам.
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При этом, в одном из столичных магазинов отметили, что мужчины не особо изобретательны в отношении подарков для своих возлюбленных, однако продавцы рассказали, что накануне праздника некоторые клиенты приобретали наручники, а кольцо купил только один мужчина.
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© Sputnik / Марина Серебрякова
Первые продавцы цветов появляются на улицах именно в День святого Валентина
В Минске в День святого Валентина запланировано много праздничных мероприятий.
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14 февраля в столице были замечены мужчины, как молодые, так и пожилые, покупавшие цветы своим половинкам.
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