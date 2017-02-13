МИНСК, 14 фев — Sputnik. Корреспондент Sputnik запечатлел на улицах столицы мужчин, которые готовились поздравлять своих возлюбленных с Днем святого Валентина.



© Фото: из архива автора Как пережить День святого Валентина, или Чего не хочет женщина

В День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, влюбленные пары обычно дарят друг другу валентинки либо обмениваются подарками. В этот день в Минске было замечено множество мужчин, которые покупали цветы своим половинкам.

Ранее в опросе, который подготовил корреспондент Sputnik Артем Бордовский , не все жители столицы сказали, что относятся к 14 февраля с должным трепетом, кто-то даже пожаловался, что за всю жизнь не получил ни одной валентинки.

При этом, в одном из столичных магазинов отметили, что мужчины не особо изобретательны в отношении подарков для своих возлюбленных, однако продавцы рассказали, что накануне праздника некоторые клиенты приобретали наручники, а кольцо купил только один мужчина.



Первые продавцы цветов появляются на улицах именно в День святого Валентина © Sputnik / Марина Серебрякова



Розы и "сердце" - традиционный подарок на 14 февраля © Sputnik / Марина Серебрякова



День всех влюбленных в Минске - как предвестник весны © Sputnik / Марина Серебрякова



День святого Валентина - праздник для молодых и влюбленных © Sputnik / Марина Серебрякова



Но и пожилым хочется порадовать свою "вторую половинку" © Sputnik / Марина Серебрякова



Интересно, а что означает, когда букета два? © Sputnik / Марина Серебрякова 1 / 6 © Sputnik / Марина Серебрякова Первые продавцы цветов появляются на улицах именно в День святого Валентина

В Минске в День святого Валентина запланировано много праздничных мероприятий. Sputnik сделал подборку самых интересных из них .