В Гомеле ищут мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на магазин. ОВД Центрального района просит оказать содействие в розыске подозреваемого.

Милиционеры составили фоторобот подозреваемого и просят всех кто располагает какой-либо информацией о личности мужчины сообщить об этом в ОДС ОВД администрации Центрального района Гомеля по телефону +375 29 608 96 02, либо по телефону 102.





На вид разыскиваемому 50−60 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, волосы седые, на лице имелась седая борода длиной около 1 см. Был одет в матерчатую куртку черного (темно-серого) цвета до пояса, черные брюки из плотной ткани, на голове — кепка черного цвета с козырьком. В момент совершения преступления был в очках.