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В Гомеле ищут 60-летнего мужчину, совершившего разбойное нападение на магазин
14.02.2017 19:59 — Новости Общества | Tut.by
В Гомеле ищут мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на магазин. ОВД Центрального района просит оказать содействие в розыске подозреваемого.
Милиционеры составили фоторобот подозреваемого и просят всех кто располагает какой-либо информацией о личности мужчины сообщить об этом в ОДС ОВД администрации Центрального района Гомеля по телефону +375 29 608 96 02, либо по телефону 102.
На вид разыскиваемому 50−60 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, волосы седые, на лице имелась седая борода длиной около 1 см. Был одет в матерчатую куртку черного (темно-серого) цвета до пояса, черные брюки из плотной ткани, на голове — кепка черного цвета с козырьком. В момент совершения преступления был в очках.
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На вид разыскиваемому 50−60 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, волосы седые, на лице имелась седая борода длиной около 1 см. Был одет в матерчатую куртку...
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