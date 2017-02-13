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В Гомеле ищут 60-летнего мужчину, совершившего разбойное нападение на магазин

14.02.2017 19:59 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гомеле ищут мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на магазин. ОВД Центрального района просит оказать содействие в розыске подозреваемого.

Милиционеры составили фоторобот подозреваемого и просят всех кто располагает какой-либо информацией о личности мужчины сообщить об этом в ОДС ОВД администрации Центрального района Гомеля по телефону +375 29 608 96 02, либо по телефону 102.


На вид разыскиваемому 50−60 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, волосы седые, на лице имелась седая борода длиной около 1 см. Был одет в матерчатую куртку черного (темно-серого) цвета до пояса, черные брюки из плотной ткани, на голове — кепка черного цвета с козырьком. В момент совершения преступления был в очках.

 
Теги: Гомель
 
 
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На вид разыскиваемому 50−60 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, волосы седые, на лице имелась седая борода длиной около 1 см. Был одет в матерчатую куртку...

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