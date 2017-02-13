Вести бизнес в Беларуси станет комфортнее. Президент Александр Лукашенко заявил, что намерен упростить условия для предпринимателей, сообщает телеканал «МИР 24».

«Мы стали не просто проповедовать, но и развивать новую экономику. Эта экономика должна в деловом плане раскрепостить человека. Если он хочет и может работать, заработать своей семье, родным, близким, и это будет приносить пользу государству, в котором он живет, ради бога, - молиться надо на подобных людей», - сказал Лукашенко.

Главная задача, уверен президент, отказаться от многочисленных проверок и согласований. Александр Лукашенко намерен лично установить минимальный набор требований для бизнесменов. По его мнению, инспектировать предприятия следует только при открытии. Дальше вся ответственность ложится на плечи их владельцев.