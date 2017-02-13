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Лукашенко рассказал, на каких белорусов молиться надо
14.02.2017 20:28 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Вести бизнес в Беларуси станет комфортнее. Президент Александр Лукашенко заявил, что намерен
«Мы стали не просто проповедовать, но и развивать новую экономику. Эта экономика должна в деловом плане раскрепостить человека. Если он хочет и может работать, заработать своей семье, родным, близким, и это будет приносить пользу государству, в котором он живет, ради бога, - молиться надо на подобных людей», - сказал Лукашенко.
Главная задача, уверен президент, отказаться от многочисленных проверок и согласований. Александр Лукашенко намерен лично установить минимальный набор требований для бизнесменов. По его мнению, инспектировать предприятия следует только при открытии. Дальше вся ответственность ложится на плечи их владельцев.
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Президент Беларуси намерен упростить в стране условия для предпринимателей, чтобы им комфортней работалось.
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